Dead by Daylight se loučí s DLC s Hellraiserem. Kupte si ho, dokud to jde

5. 3. 2025 10:47 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Multiplayerový horor Dead by Daylight brzy přijde o jedno ze svých rozšíření. DLC Hellraiser Chapter společně s hratelnou postavou Pinheada se přímo v rozhraní hry přestane prodávat 4. dubna, z konzolových obchodů dokonce zmizelo už včera (s výjimkou Switche, kde zůstane do 18. března). Alespoň ho do té doby můžete pořídit za poloviční cenu.

Stávající majitelé za Cenobitea stále budou moct hrát i nadále. Důvod stažení rozšíření z prodeje Behaviour Interactive konkrétně nevysvětlují a odvolávají se na proměnlivost her jako služeb, není ale těžké si odvodit, že zřejmě půjde o končící licenci. Pinhead do Dead by Daylight dorazil v září 2021 a doplnil tak přehlídku hororových ikon včetně Michaela Myerse z Halloweenu, Freddyho Kruegera z Noční můry v Elm Street či Leatherface z Texaského masakru motorovou pilou.