Srpnová nabídka PS Plus Extra a Premium přinese nové stěhování i japonskou krimi

10. 8. 2023 11:05 | Novinky | autor: Jan Slavík

Mezi hrami, na které si od 15. srpna mohou brousit ovladače uživatelé a uživatelky předplatného PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, budou tentokrát dvě úplné novinky, které spatří světlo světa právě při vydání v rámci služby.

První z nich je poklona tradičním tahovým JRPG v podání Sea of Stars, která bude vyprávět příběh Dětí slunovratu, jimž síla Slunce a Měsíce propůjčuje mocnou magii zatmění, za jejíž pomoci se budou muset postavit zrůdným stvůrám, které na svět seslal zlý alchymista.

Hra by měla skládat hold starým klasikám zejména prostřednictvím pohledného retro vizuálu, co do hratelnosti se ale bude snažit o přeci jen modernější přístupy. Tvůrci ze studia Sabotage slibují nabídnout zážitek s nostalgickou příchutí, který ale nebude působit, že uvízl v předminulém desetiletí. Sea of Stars jako jediná hra z nabídky dorazí o něco později – 29. srpna.

zdroj: Sabotage Studio

Druhá novinka je pak kooperativní chaos Moving Out 2, který přijde k chuti každému, kdo má k ruce spoluhráče. Jedná se totiž o klasického zástupce gaučových her, do kterých se nemá příliš velkou cenu pouštět o samotě, ale v kolektivu dokáží zabavit výborně.

Osamělí hráči ale tentokrát nepřijdou úplně zkrátka, protože největší novinka pokračování je přítomnost online multiplayeru. Hádat se, kdo popadne který roh kanape, případně jak co nejlépe prohodit ozdobný stůl oknem tak, aby přistál rovnou ve stěhovacím voze, tentokrát půjde i s náhodnými společníky z hlubin internetu.

zdroj: Team17

Samota naopak vůbec nebude bránit tomu, abyste si vychutnali další hru v nabídce, krimi spin-off série Like a Dragon (dřív Yakuza) Lost Judgment. Detektiv Jagami nejde pro ránu pěstí daleko, ale při řešení zapeklitého případu se tentokrát bude muset rozhodnout mezi tím, co říká zákon, a skutečnou spravedlností.

„Lost Judgment není žádné laciné pokračování ušité horkou jehlou. Nejenže rozšiřuje příběh bývalého právníka Jagamiho, ale využívá i skvěle vystavěnou Jokohamu plnou akčních soubojů a typického japonského humoru. Vytknout hře můžu snad jen nepůvodní herní mechaniky, které ničím nepřekvapí,“ chválil hru v recenzi Pavel Skoták a oznámkoval ji devítkou.

zdroj: Sega

A všechny nebožáky, které Jagami podrobil „výslechu“, pak bude potřeba také uvést do původního stavu, což si mohou při hraní představovat třeba hráči, kteří zařadí do své knihovny další hru ze srpnové nabídky: Two Point Hospital. Duchovní nástupce milované klasiky Theme Hospital vás nechá budovat a obstarávat silně nevážnou zdravotnickou instituci.

„Two Point Hospital nepřináší nic revolučního ani zásadně novátorského. Šablonu Theme Hospital ale zvládá modernizovat na výbornou. Bez větších problémů ji můžeme považovat za opravdového duchovního nástupce staré klasiky,“ usoudil o hře Adam a udělil jí osmičku.

zdroj: Archiv

Kdo by si místo budování radši dopřál ještě další násilí, může místo toho sáhnout po relativně nové akční jízdě Midnight Fight Express. Kinetický balet vám nedá vydechnout, dokud vám nebude celé město plné zmlácených gangsterů ležet u nohou. Na což máte jen jednu jedinou noc!

„Midnight Fight Express je bojovka, která se skvěle hraje a dobře poslouchá. Její systémy stojí na jednoduchých, ale rozmanitých základech. Během 40 originálních úrovní předvede řadu prostředí a nápadů a člověk má chuť na nášup, což není problém díky vysoké opakovatelnosti a tréninkovému módu. Jako bonus přidává hromadu popkulturních odkazů a šílený příběh, který bohužel ke konci ztratí dech. Nebýt toho, občasných technických nedokonalostí a několika špatně navržených soubojů, nebylo by hře co vytknout,“ liboval si Michal Krupička a známkoval za osm.

zdroj: Humble Games

Dále se můžete chystat na návrat mimozemského mistra análních sond Destroy All Humans! 2: Reprobed, datadisk k populární onlinovce Destiny 2: The Witch Queen, lovecraftovskou 2D akci Source of Madness, golfovou roguelike Cursed to Golf, RPG strategii Spellforce 3 a, pozor, největší pumelici, simulátor sekání trávy Lawn Mowing Simulator.