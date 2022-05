Spider-Man mohl být exkluzivitou pro Xbox. Microsoft údajně nabídku Marvelu odmítl

24. 5. 2022 13:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Není velkým tajemstvím, že minulou generaci konzolí společnosti Sony vyhrály především exkluzivní hry. Část z nich jako Horizon Zero Dawn, Days Gone nebo God of War se postupně dostala na PC, třeba série The Last of Us nebo Spider-Man ale za hranice PlayStationu stále nezamířily. Právě poslední zmíněná exkluzivita od studia Insomniac se v roce 2018 stala okamžitým hitem a do dnešní doby prodala přes 20 milionů kopií – a přitom to celé mohlo být jinak.

Podle knížky The Ultimate History of Video Games Volume 2 totiž herní divize Marvelu neoslovila okolo roku 2014 pouze Sony, ale i konkurenční Microsoft, který nabídku na exkluzivní hru z komiksového univerza odmítl. Kniha cituje tehdy čerstvého viceprezidenta Marvel Games Jaye Onga, jehož úkolem bylo vyřešit problém, kdy komiksy už zvládaly ovládat filmový svět, ale v rámci her tenhle úspěch neuměly zopakovat. Potřeboval studio, které by nebylo předpojaté vůči hrám se slavnou licencí a zároveň zvládlo víc než jen jednorázovou spolupráci.

Ong se rozhodl z rovnice vynechat Nintendo, které se soustředilo primárně na svoje vlastní značky, a oslovil PlayStation a Xbox s vizí hry, která by byla schopná konkurovat sérii Arkham s Batmanem od DC. Právě Microsoft měl spolupráci s Marvelem odmítnout s odůvodněním, že se chce soustředit na své vlastní projekty a značky.

Sony naopak na nabídku kývlo bez většího váhání, a ve studiu Insomniac tak začal vznikat Spider-Man, navzdory tomu, že do té doby s licencovanými hrami nemělo zkušenosti. Coby přesvědčovací prvek ale dobře fungoval tehdy čerstvě dokončený Sunset Overdrive, který sice nevychází z nějaké existující značky, ovšem inspiruje se celou řadou her různorodých žánrů a samo studio ho označuje za oslavu videoher.

Ohledně hry s pavoučím mužem v hlavní roli tu byl ještě jeden drobný zádrhel – předchozí tituly se Spider-Manem vznikaly ve studiích pod Activisionem, kterému tehdy patřila licence na herní mechanismus s vystřelováním pavučin. Podle Jaye Onga se ale vydavatelství o Spider-Mana nijak zvlášť nepřetahovalo a spíše mu popřálo mnoho štěstí při hledání toho správného studia, které bude schopné vykřesat z komiksového hrdiny veleúspěšnou hru.

O osm let později je evidentní, že se to Ongovi skutečně povedlo – Insomniac vedle Spider-Mana v podobě Petera Parkera vytvořil i druhý spin-off s Milesem Moralesem, přičemž třetí pavoučí hra, Spider-Man 2, je momentálně na cestě a vyjít by měla příští rok. Vedle toho studio přibralo do party ještě rosomáka – akční adventuru s Wolverinem v hlavní roli oznámilo loni v září, její vydání je ale ještě poměrně daleko.