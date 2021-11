Spekulace: Obsidian dělá na detektivce Pentiment ve stylu Disco Elysium

13. 11. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Web Windows Central přišel s údajnými zákulisními informacemi o dvou projektech, na nichž mají dělat studia Obsidian Entertainment a Compulsion Games pod svým majitelem, tedy Microsoftem, který je před pár lety odkoupil.

Podle zdrojů herního novináře Jeze Cordena vznikl v rámci studia Obsidian malý vývojářský tým o 12 zaměstnancích, kteří pod vedením Joshe Sawyera (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) pracují na menší hře zvané Pentiment, která z vás udělá detektiva vyšetřujícího záhadné vraždy v 16. století v Evropě.

Hra by se měla inspirovat famózní detektivkou Disco Elysium. Nechá vás obviňovat postavy ve hře, což může vést ke kaskádě následků v případě, že obviníte nevinného. Spíš než cokoliv jiného máme očekávat silně příběhovou RPG adventuru, ve které budou souboje hrát vedlejší roli, pokud tam vůbec nějaké budou.

Zajímavé je, že Pentiment by měl vyjít již příští rok (na počítačích a Xboxech), takže jeho oznámení, pokud se na něm tedy v Obsidianu skutečně pracuje, by nemuselo být daleko. Druhou hrou, o které měl web Windows Central získat exkluzivní informace, je Midnight od tvůrců We Happy Few.

O novém projektu studia Compulsion Games už máme první oficiální střípky, ale až Windows Central přichází se spekulačními detaily o jejím světě. Objevuje se první obrázkový koncept, podle kterého budeme hrát za mladou černošku a narazíme na jakési harpyje, které obývají děsivá hnízda v korunách stromů.

Tvůrci se údajně snaží docílit gotické atmosféry a z hlediska kultury se inspirují v geografickém regionu Deep South, který sestává z amerických států Georgia, Alabama, Jižní Karolína, Mississippi a Louisiana. V případě této hry se žádné datum vydání neobjevuje.

Radši ještě připomenu, abyste informace výše brali s rezervou. Až následující měsíce a roky ukáží, zda jsou pravdivé.