Spekulace hovoří o možné akvizici Bungie Microsoftem, studio je popírá

15. 9. 2020 16:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Bungie je už navěky spjato s kořeny série Halo. Microsoft vývojářský tým zakoupil v roce 2000, kdy probíhal vývoj prvního dílu s podtitulem Combat Evolved. Na ten následně v Bungie navázali několika pokračováními, tím posledním bylo Halo: Reach z roku 2010. Pochodeň následně převzali vývojáři z 343 Industries, kteří se o značku starají dodnes a momentálně mají plné ruce práce s Halo Infinite, jehož prvotní přijetí po ukázce z hraní bylo přinejlepším rozporuplné.

Bungie se po rozvázání vztahů s Microsoftem vrhlo do náruče Activisionu, pod jehož křídly vznikly dva díly Destiny, zkraje loňského roku ale skončilo i toto partnerství a v současné době je firma nezávislým studiem.

Po opuštění Activision také zrušila dlouhodobou strategii vydávat nová rozšíření pro Destiny 2 napřed na platformu PlayStation a letos v létě se ukázalo, že chystaná expanze Beyond Light naopak hned při spuštění bude dostupná skrz službu Xbox Game Pass, kde je momentálně k mání i kompletní edice se všemi předchozími rozšířeními.

V podcastu GamesBeat se nyní redaktor Venturebeatu Jeff Grubb podělil o zvěst, která hovoří o možné akvizici Bungie Microsoftem. Jediným háčkem je dle jeho slov neschopnost domluvit se na ceně, jakou by si studio představovalo. Ty samé informace údajně slyšel i editor britského Eurogameru Tom Phillips. Bungie prý hledá způsoby, jak si zajistit financování budoucích projektů, ale i dlouhodobého plánu podpory pro Destiny 2.

Samotné studio ale tyto spekulace popírá. Na Twitteru se k nim vyjádřil sám šéf Bungie Pete Parsons se strohým prohlášením, že se nezakládají na pravdě. Žádný další komentář ovšem Parsons ani mluvčí studia neposkytli. Otázkou je, zda Parsons popírá pouze důvod, proč se obě společnosti (zatím) nedohodly, nebo samotný fakt, že podobná nabídka vůbec byla na stole.

This is false. — pete parsons (@pparsons) September 14, 2020

Pravdou je, že Microsoft by akvizicí Bungie získal zpět do své stáje velmi schopné a zkušené studio, které by čistě teoreticky mohlo znovu převzít vývoj série Halo a zužitkovat v potenciálních příštích dílech zkušenosti, které načerpalo v Destiny. Sám jsem při odhalení Halo Infinite poukazoval na to, o kolik lépe vypadají záběry z Beyond Light, které jsme mohli vidět v tom samém streamu. Možná že si Microsoft uvědomuje totéž.