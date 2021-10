Sony přestává vydávat PC hry pod mobilní divizí, zakládá novou značku PlayStation PC

29. 10. 2021 11:35 | Novinky | autor: Adam Homola

Věděli jste, že PC verze her od Sony nevydávala Sony jako taková, ale její mobilní divize, konkrétně PlayStation Mobile Inc.? Tedy například i velké tituly jako Horizon Zero Dawn na Steam sypal de facto vydavatel mobilních her. S takhle prazvláštním krokem Sony nyní končí a začíná všechny své velké hry na Steamu vydávat pod novou jednotnou značkou PlayStation PC. Ta by přitom ještě před pár lety zněla jako absolutní sci-fi.

Pod vydavatelem PlayStation PC nově na Steamu najdete nejen předobjednávku na God of War, ale i už vydané tituly Horizon Zero Dawn, Days Gone, Helldivers, Guns Up, Everybody’s Gone to the Rapture a desítky DLC.

Moc dobře ale víme, že tím to nekončí. PC port Uncharted 4 a Uncharted: The Lost Legacy je už oficiálně oznámený nějakou tu dobu a vyjít by měl příští rok. To je zatím vše, co víme oficiálně, nicméně už teď se šušká o brzkém oznámení PC verze Sackboy: A Big Adventure, která se objevila v databázích Steamu.

Pak se dá jen spekulovat, co všechno na počítače pod značkou PlayStation PC přijde, a jestli vlastně PlayStationu zůstane něco skutečně exkluzivního. Automaticky by se nabízely porty například The Last of Us, Spider-Mana, Ghost of Tsushima či Bloodborne. Ve hře může být samozřejmě i nadcházející Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok a další tituly.

Jistý je každopádně fakt, že vydáním aktuálně oznámených portů iniciativa dobývat PC nekončí. Sony v minulosti několikrát zdůraznila, že jakkoliv je pro její hry při vydání nejlepší PlayStation, časem se na PC objeví i další značky a série.

Souběžné vydávání her ale na PS5 a na PC asi čekat nemůžeme, a tak, pokud si budete chtít zahrát nové dobrodružství Aloy a nebudete chtít čekat na (případnou, zatím neoznámenou) PC verzi Forbidden West, budete muset v únoru stejně sáhnout po PlayStationu 5.

zdroj: Guerrilla Games