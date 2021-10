Konec další exkluzivity pro PlayStation. God of War v zimě vyjde na PC

20. 10. 2021 17:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony už před časem naznačilo, že by na počítače chtělo dostat více svých exkluzivit. Je to případ Horizon Zero Dawn, Days Gone, nedávno oznámených portů Uncharted a teď čerstvě i God of War. Jedna z nejlepších her roku 2018 na PC vyjde 14. ledna 2022.

Trampoty, radosti a strasti Krata a Atrea si na počítači s odpovídajícím hardware budete moct vychutnat ve 4K a s odemknutým počtem snímků za sekundu. K dispozici budete mít celou řadu grafických nastavení včetně stínů, odrazů, GTAO a SSDO a mnoha dalších vychytávek. Kromě toho na vybraných kartách od Nvidie můžete počítat i s technologií DLSS.

Automatická je v případě tohoto severského dobrodružství podpora ovládání gamepady DualShock 4 a DualSense, ale samozřejmě i prostřednictvím klávesnice a myši. Kromě toho nabídne PC verze God of War i rozlišení ve formátu 21:9, pokud si libujete v ultraširokých monitorech.

Na PlayStation 5 a PlayStation 4 se zase chystá další díl God of War Ragnarök, který by měl vyjít někdy v průběhu příštího roku. Jestli se po dalších třech letech podívá i na PC, to je zatím ve hvězdách.