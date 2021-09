Uncharted 4 a The Lost Legacy příští rok dorazí na PC a PS5

9. 9. 2021 23:07 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dlouho spekulovaný port Uncharted 4: A Thief's End na PC se po dnešní PlayStation Showcase stal skutečností. Je to ale lepší, než jsme čekali. Na osobní počítače totiž hra dorazí i s Uncharted: The Lost Legacy v rámci kolekce Uncharted: Legacy of Thieves. Obě hry pak navíc dostanou remaster i na PlayStation 5.

Předchozí trilogii si sice prozatím PC hráči budou muset osvěžit třeba na YouTube, v balení ale dostanou dvě vynikající akční adventury od studia Naughty Dog. V plnohodnotném čtvrtém díle se zhostí role Nathana Drakea, který pátrá po ztraceném pirátském pokladu. Čeká na vás cestování po celém světě, navštívíte mimo jiné Skotsko a Madagaskar, užijete si plejádu epických akčních momentů a postřílíte odhadem tisíc lidí.

Uncharted: The Lost Legacy je v rámci série unikátní, místo Nathana Drakea v něm totiž prim hraje ostré děvče jménem Chloe Frazer, které jsem měl vždycky mnohem radši než nudnou Elenu. I s ní vás čeká hon za poklady, šplhání po opuštěných chrámech a hromada akce.

Kolekce by měla na PC i PS5 dorazit na jaře příštího roku, přesný termín zatím neznáme, stejně jako konkrétní technické specifikace vylepšených verzí. Zatím se ale můžete aspoň podívat na první trailer.