Sony potvrzuje datum vydání PC verze Uncharted a pořádá výprodej na Steamu

16. 9. 2022 11:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco původní kolekce Uncharted: Legacy of Thieves vyšla na PlayStationu 5 už zkraje letošního roku, na její slíbenou počítačovou verzi jsme si museli počkat. Až do minulého pondělí, kdy Epic Games Store předčasně oznámil datum vydání připadající na 19. říjen. Informace byla rychle stažená z internetu, ale netrvalo dlouho a Sony ji potvrzuje oficiální cestou.

Za měsíc se tak konečně i hráčům a hráčkám na počítačích naskytne příležitost prožít leckdy velmi akční dobrodružství Nathana Drake v remasteru hry Uncharted 4: A Thief's End a o něco kratší dobrodružství Chloe Frazer v remasteru hry Uncharted: The Lost Legacy, které dohromady tvoří již zmíněnou kolekci Legacy of Thieves.

Obě hry jsem na začátku roku recenzoval na zmíněném PlayStationu 5, takže co do náplně her by vám už teď recenze měla s rozhodováním o koupi posloužit dobře. Samozřejmě v tuto chvíli nevíme, jak moc se povedly porty na počítače, se kterými studiu Naughty Dog vypomáhalo studio Iron Galaxy. Dozvídáme se ale, co od nich můžeme čekat a co mají počítače splňovat, aby se na nich honby za poklady hýbaly co nejlépe.

PC verze her Uncharted 4: A Thief's End Remastered a Uncharted: The Lost Legacy Remastered obsáhnou možnosti nastavení kvality textur, modelů, stínů, odlesků, nechybí v nich ani ambientní okluze či anizotropní filtrování. Počítá se s podporou rozlišení 4K a širokoúhlými monitory, přičemž o boost FPS se postarají karty podporující funkci FX Super Resolution 2 od AMD.

Pod článkem ještě najdete tabulku s hardwarovými požadavky, ale než se k ní vydáte, je potřeba zmínit pár dalších informací. Kolekce Uncharted vyjde 19. října nejen na Steamu, ale i na Epic Games Store. Bude stát 50 eur a už si ji můžete předobjednat, přičemž koupí hry v Epicu získáte do hry Fortnite glider inspirovaný letadlem Sullyho, což je sympatický parťák hlavního hrdiny čtvrtého dílu Uncharted.

A aby toho nebylo málo, právě teď běží na Steamu slevová akce společnosti Sony, díky které můžete ušetřit 20 % na počítačovém God of War, 60 % na Horizon Zero Dawn a Days Gone, případně 75 % na hrách Predator: Hunting Grounds a Helldivers. A nyní už slibované hardwarové nároky:

Minimální požadavky pro střední nastavení, 30 FPS a 720p:

Procesor: Intel i5-4330 nebo AMD Ryzen 3 1200

Grafická karta: NVIDIA GTX 960 (4 GB) nebo AMD R9 290X (4 GB)

Paměť: 8 GB (16 GB doporučeno)

Operační systém: Windows 10 64-bit

Volné místo: 126 GB HDD (SSD doporučeno)

Doporučené požadavky pro vysoké nastavení, 30 FPS a 1080p:

Procesor: Intel i7-4770 AMD nebo Ryzen 5 1500X

Grafická karta: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) nebo AMD RX 570 (4 GB)

Paměť: 16 GB

Operační systém: Windows 10 64-bit

Volné místo: 126 GB SSD

Doporučené požadavky pro vysoké nastavení, 60 FPS a 1440p:

Procesor: Intel i7-7700k AMD nebo Ryzen 7 3700X

Grafická karta: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) nebo AMD RX 5700 XT (8 GB)

Paměť: 16 GB

Operační systém: Windows 10 64-bit

Volné místo: 126 GB SSD

Doporučené požadavky pro ultra vysoké nastavení, 60 FPS a 4K:

Procesor: Intel i9-9900k AMD nebo Ryzen 9 3950X

Grafická karta: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) nebo AMD RX 6800 (16 GB)

Paměť: 16 GB

Operační systém: Windows 10 64-bit

Volné místo: 126 GB SSD