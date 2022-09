PC verze Uncharted: Legacy of Thieves vyjde příští měsíc

Kolekce Uncharted: Legacy of Thieves, která v sobě skrývá remasterované verze Uncharted 4: A Thief's End a Uncharted: The Lost Legacy, vyšla letos zkraje roku na PlayStationu 5 s příslibem, že se časem dostane i na PC. Ačkoli se spekulovalo o tom, že se rolí Nathana Drakea a Chloe Frazer zhostíme už během léta, exotická cesta kolem světa nakonec připadne na sychravý říjen.

S informací přišel poněkud předčasně Epic Games Store, který na reklamním banneru odhalil termín vydání 19. 10. Pokud si navíc hru předobjednáte na této platformě, dostanete bonus v podobě Sullyho letadla coby glideru do Fortnite. Hráčům, kterým se z EGS dělají osypky, nicméně určitě udělá radost, že kolekce vychází i na Steamu.

