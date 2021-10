Sony kupuje studio Bluepoint Games, mistry remaků

PlayStation Studios mezi sebou vítají staronový přírůstek v podobě texaských Bluepoint Games. Staronový proto, že máte právo být překvapení, že mezi ně už dávno nepatřili, protože za sebou mají dlouhá léta úzké spolupráce a taky pěknou řádku playstationových exkluzivit. Především z řad remaků a remasterů z předchozích generací, jmenovitě remaky Demon’s Souls a Shadow of the Colossus, remastery prvních tří dílů Uncharted či kultovní klasiky Gravity Rush.

A dlouhá historie Bluepointu se Sony není jediným důvodem, proč tahle zpráva není kdovíjak šokující. Když totiž letos v červnu Sony koupila studio Housemarque, japonská pobočka PlayStation ke zprávě připojila špatný obrázek, který tak trochu předestřel budoucí dění.

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque's acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c