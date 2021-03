Skyrim, Prey, Fallout 4 a další hry od Bethesdy běží na novém Xboxu mnohem plynuleji

16. 3. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Čerstvá akvizice Bethesdy Microsoftem nese další plody. Po vyslání 20 her tohoto amerického studia a vydavatelství do předplatného Xbox Game Pass tu máme další bonus pro majitele nového Xboxu Series X i Xboxu Series S. Pár her od Bethesdy na těchto konzolích poběží s až dvojnásobnou hodnotou FPS.

Týká se to pěti titulů: Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 a Prey. „Hráči u těchto titulů mohou očekávat zvýšení FPS z 30 na téměř 60,“ stojí v tiskové zprávě.

Microsoft k docílení tohoto efektu používá systém FPS Boost, který se ze starších her a jejich enginů snaží vymáčknout maximum. Nejde přitom o zcela automatický systém. Microsoft na zvýšení FPS u jmenovaných her spolupracoval s vývojáři z Bethesdy, aby nedošlo k pozměnění zážitku a vše fungovalo, jak má.

U některých her se ale zvýšení frekvence snímků za vteřinu pojí s jedním nepříjemným neduhem. „V některých případech, kde jsou vyšší grafické nároky na spuštění technologie FPS Boost, jsme museli snížit rozlišení hry, abychom tak zajistili její hladký chod,“ pokračuje tisková zpráva.

Jmenovitě jde o hry Fallout 4 a Fallout 76, u nichž nebude FPS Boost automaticky aplikovaný, ale musíte si ho zapnout manuálně. Jak na to? V nastavení „Manage Game“ uvidíte položku „Compatibility Options“ a v ní možnost zapnout či vypnout FPS Boost a Auto HDR u všech titulů podporujících tyto možnosti. Během hraní pak stačí stisknout tlačítko Xbox a v pravém horním rohu uvidíte indikátor toho, zda máte, či nemáte zapnuté tyto funkce.

FPS Boost je u výše vyjmenovaných her dostupný právě teď a netýká se pouze zakoupených kopií, ale i her obsažených v předplatném Xbox Game Pass. Více se o FPS Boostu dočtete zde a zde.