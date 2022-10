Seriál Cyberpunk: Edgerunners nedostane druhou sezónu

21. 10. 2022 16:15 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Seriál Cyberpunk: Edgerunners se nám v redakci líbil, což potvrzuje Bětčina pozitivní recenze. Příběh anime dostupného na Netflixu je podle ní ještě lepší než ten, který jsme si mohli užít ve zdrojovém materiálu, RPG Cyberpunk 2077.

Seriál si našel svoje fanoušky, a dokonce se mu povedlo nebývalým způsobem oživit zájem o hru, ke které se vrátilo neuvěřitelné množství hráčů. Přesto ale nedostane druhou řadu, což webu Famitsu (víme díky VGC) potvrdil manažer CD Projektu Red pro Japonsko, Satoru Honma.

„Cyberpunk: Edgerunners byl plánován jako samostatné dílo, není to tak, že bychom někde v pozadí pracovali na druhé sezóně,“ ujišťuje Honma. „I kdybychom v budoucnu dělali další anime, nevím, jestli by to byla druhá série, nebo něco úplně jiného.“

zdroj: Netflix

Určitě to neznamená, že by se polští vývojáři měli vzdávat dalších možností, jak svoje značky adaptovat pro jiná média, ale vypadá to, že tenhle konkrétní příběh je už u konce. Což je upřímně řečeno docela osvěžující – není nic horšího než přistupovat k originálním dílům tak, že je budete natahovat do té doby, než se z nich přestane sypat posledních pár dolárků.

Projektů spojených se Cyberpunkem každopádně nebude málo, ať už si to tvůrci s případnými filmy nebo seriály rozmyslí jakkoliv. Chystá se rozšíření prvního dílu, ve kterém si kromě Keanu Reevese zahraje i populární Sasha Grey, a taky další plnohodnotný díl, u nějž jsme už řešili, co bychom si asi tak představovali za vylepšení.

zdroj: vlastní video redakce

Budoucnost Cyberpunku tedy vypadá skutečně zajímavě – a seriál Edgerunners pomohl zajistit, že růžově působí i současnost. Svoje místo v análech videoherního dějepisu si zajistil, i kdyby nakonec vážně zůstalo u jediné série.