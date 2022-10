Sasha Grey se stane moderátorkou rádiové stanici v Cyberpunku 2077

18. 10. 2022 13:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Cyberpunk 2077 se příští rok dočká svého prvního a posledního datadisku s názvem Phantom Liberty, který vedle nového příběhu do hry přidá takové komunitní rádiovou stanici, jejíž moderátorkou nebude nikdo jiný než bývalá pornoherečka, hudebnice a streamerka Sasha Grey. Svou kariéru v pornoprůmyslu dávno pověsila na hřebík a na Twitchi se věnuje hraní, při kterém zůstává oblečená.

V Cyberpunku 2077 se Sasha Grey na stanici 89,7 Growl FM zhostí role Ash, členky gangu The Mox. Nebude to přitom její první herní role – slyšet jste ji mohli i jako Violu DeWynter v Saints Row: The Third.

Pokud máte hudebnické ambice, můžete CD Projektu poslat skladbu inspirovanou trackem z videa níže a třeba to bude právě váš hit, který bude Sasha svým líbezným hlasem v chystaném rozšíření na vlnách komunitního rádia uvádět. Kromě toho můžete vyhrát až 3 000 dolarů, což taky určitě nebolí. Uzávěrka hudební soutěže je stanovená na 30. listopadu.

Kromě toho chce CD Projekt pokračovat v exportu Cyberpunku do jiných mediálních forem. Na úspěch anime Edgerunners by mohla navázat kniha od polského autora Rafala Kosika, která v anglické verzi nese název Cyberpunk 2077: No Coincidence. Odvypráví příběh nedobrovolně zformovaného gangu, který se musí naučit spolupracovat, aby jeho dlouhoprstý zaměstnavatel neodhalil všechna jeho špinavá tajemství. Do knihkupectví zamíří 8. srpna 2023, jestli se dočkáme českého překladu, to teprve uvidíme.

zdroj: CD Projekt RED