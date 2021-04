S květnovým PlayStation Plus se z vás stanou trosečníci, bojovníci i destrukční závodníci

29. 4. 2021 10:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud si předplácíte PlayStation Plus, případně pro to hledáte dobrou záminku, květnová nabídka tří her by vám mohla udělat radost. Všechny tři tituly jsou z mého pohledu hodné doporučení, pokud zrovna hledáte skvělé závody, nádhernou střílečku z druhé světové války nebo simulátor přežití na tropickém souostroví.

Onou závodní hrou je Wreckfest, duchovní nástupce starých dobrých FlatOutů od jejich původních autorů. Moderní pojetí bláznivé disciplíny zvané destrukční derby se povedlo díky dvěma skvěle zpracovaným složkám – výbornému jízdnímu modelu a krásné destrukci. Takhle má prostě vypadat pokračování FlatOutů.

Onou druhoválečnou střílečkou je dosud poslední Battlefield V, který by se letos měl dočkat pokračování. Zábavný multiplayer, zajímavá singleplayerová kampaň, luxusní audiovizuální zpracování… To vše na vás v Battlefieldu čeká.

Oním simulátorem přežití na tropickém ostrově (a tedy jakýmsi herním zpracováním Trosečníka) je Stranded Deep – hra, která je v předběžném přístupu už šest let. Po pádu letadla v oblasti tropických ostrůvků se naučíte rybařit, postavíte si vlastní chýši z palem a vydáte se na průzkum potopených lodních vraků, kde vás budou ohrožovat hladoví žraloci.

Všechny tři hry můžete začít pařit od úterý 4. května na PlayStationu 5, ale pozor, v případě PlayStationu 4 si musíte nechat zajít chuť na Wreckfest, a spokojit se tak s Battlefieldem a Stranded Deep. Do pondělí máte ještě čas přidat si do knihovny trojici her z dubnové nabídky – Oddworld: Soulstorm (opět jen PS5), Days Gone a Zombie Army 4: Dead War.