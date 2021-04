Něžní motorkáři, nacistické zombie a starý dobrý Abe kralují dubnovému PS Plus

1. 4. 2021 12:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včera jsme vás informovali o hrách, které zdarma obdrží předplatitelé Xbox Live Gold, dnes nadešel čas modré strany barikády. Jaké tituly obohatí dubnovou nabídku PlayStation Plus?

Majitelé PlayStationu 5 se mohou radovat, protože obdrží zbrusu nový Oddworld: Soulstorm. Dobrodružství mudokona Abea je pokračováním Oddworld: New 'n' Tasty z roku 2014 a remakem původního Abe's Exoddus z roku 1998. Hra vyjde i na PlayStationu 4, v rámci PS Plus ji ale při launchi dostanou jen majitelé nové generace.

zdroj: PlayStation

Zbylé dva tituly už si mohou užít všichni předplatitelé bez ohledu na to, jestli se jim pod televizí skví moderní bílý macek, nebo uhlazený černý veterán. Tím prvním je Days Gone, dva roky starý exkluzivní titul od studia Bend. V roli drsného motorkáře s něžným srdcem budete čelit hordám zombií, oplakávat manželku a shánět štěňátko pro podobně drsného kamaráda s potetovanou hlavou.

Aby těch zombií nebylo málo, věnuje se tomuto tématu i druhý bezplatný titul - loňská akce Zombie Army 4: Dead War. Pokud jste si někdy kladli otázku, zda nazi zombie jsou oživlé mrtvoly nácků, nebo jestli tuto ideologii přebraly až po smrti, případně jak mohou s křehkými končetinami uspokojivě heilovat, máte smůlu. Na to vám tahle hra totiž neodpoví. Umožní vám ale v kooperaci s kamarádem pokosit hordy ohnilých nepřátel a nakonec si to rozdat se samotným Zomführerem.

A to je pro tento měsíc vše, zmíněné tři hry budou k dispozici od 6. dubna. Ještě připomenu iniciativu Play at Home, do které přibyla slušná porce her pro PS4 a PS VR, samozřejmě hratelných i na PS5. Pozornost věnujte hlavně Subnautice nebo VR myší pohádce jménem Moss.