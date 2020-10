Remaster Need for Speed: Hot Pursuit skutečně existuje a dorazí už za měsíc

6. 10. 2020 10:27 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hot Pursuit patří do výkladní skříně série Need for Speed, a tím myslím všechny tři díly z let 1998, 2002 a 2010. O remasteru třetího dílu se nějakou dobu spekulovalo, aby EA v noci na dnešek konečně vyložila karty na stůl a přiznala barvu. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered je konečně oficiální a nebudeme na něj čekat dlouho.

Hot Pursuit z roku 2010 bylo prvním dílem Need for Speed, o který se postaralo studio Criterion Games známé především svou vlastní sérií Burnout. A toto spojení se ukázalo jako skvělý krok kupředu. Hra si vypůjčila to nejlepší z obou značek, čímž vznikl jeden z nejzábavnějších dílů Need for Speed.

Stála za tím i odvaha vrátit se ke starým dobrým kořenům, díky čemuž vzniklo – po všech těch tuningových Undergroundech a Carbonech – velice osvěžující a čisté závodění se supersporty. Hot Pursuit rovněž inovoval sérii Autologem, tedy asynchronním multiplayerem, který je hlavní hvězdou trochu podivného až humorného traileru remasteru. Video vám toho ale mnoho neprozradí o vlastnostech remasteru, pro ty musíme jinam.

zdroj: Electronic Arts

Remaster dostane ostřejší textury, vylepšené stíny a odrazy, mapa Seacrest County bude obsahovat víc objektů, nabídne větší dohled, víc částic a vylepšený antialiasing a SSAO. Tvůrci přidali nové achievementy, polepy a barvy aut, aktualizovali foto mód a galerii a další prvky.

Hra bude na PC, PS4 Pro a Xboxu One X cílit na 60 FPS, zatímco na obyčejných konzolích včetně Switche počítejte s 30 FPS. Mezi všemi platformami nabídne multiplayerový crossplay a rovněž počítejte se všemi DLC, jejichž obsah hru natáhne o dalších 6 hodin v rámci 30 výzev i s novými auty. Kompletní seznam všech vozidel, kterými se můžete projet, naleznete zde.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vyjde 6. listopadu na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One a 13. listopadu na Switchi (kde je o kvalitní závodní hry obrovská nouze, takže obrovský palec nahoru!). Remaster vyvíjí studio Stellar Entertainment, které stojí například za zpracováním Burnout Paradise Remastered rovněž od Criterionu. A původní autoři na vývoji spolupracují.

Criterion je momentálně zpátky u otěží série Need for Speed po předchozím studiu Ghost Games, které se se sérií rozloučilo dle mého výborným Need for Speed Heat. Také už se nemůžete dočkat, jaké budou nové Needy pod vedením autorů Burnoutu?