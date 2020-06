Spekuluje se o remasteru Need for Speed: Hot Pursuit z roku 2010

23. 6. 2020 17:24 | autor: Patrik Hajda

Nekonečná závodní série Need for Speed se před deseti lety pokusila vrátit do minulosti s pokračováním Need for Speed: Hot Pursuit. A byl to velice úspěšný pokus, jeden z nejlepších dílů série. Něco rozhodně hodného zopakování, což se podle zdrojů Venture Beat skutečně chystá.

Už jsme vás informovali o snaze vydavatele EA rozšířit se v následujícím roce na platformu Switch. Před pár dny vydal Burnout Paradise Remastered, chystá Apex Legends, FIFA 21 a Lost in Random. Nadto víme ještě o třech dalších hrách chystaných na Switch, jen netušíme, které konkrétní to jsou. Ale novináři z Venture Beat zatahali za nitky a přišli s následujícími nálezy od zdroje seznámeného s edičním plánem EA.

Tím nejzajímavějším je už v titulku a úvodu vyzrazený remaster Need for Speed: Hot Pursuit, který by kromě Switche měl vyjít i na počítačích a dalších konzolích. Předposlední hrou pro Switch bude port Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville a poslední je hra od Velan Studios z ranku EA Originals. Doufejme, že alespoň v případě Need for Speed zdroje nelžou, protože to by byla paráda.