Red Dead Redemption II po pár měsících mizí z Game Passu

Jeden z největších aktuálních taháků předplatného Game Pass bude už brzy zároveň jednou z jeho největších ztrát. Red Dead Redemption II s velkou pompou dorazilo na Game Pass v květnu a fanfáry byly oprávněné. Mít na své službě jednu z nejlepších her nejen této generace byl pro Microsoft obrovský úlovek. Jenže teď Red Dead Redemption II z Game Passu mizí.

Kovbojská epopej si tak na Game Passu pobude dohromady zhruba čtyři měsíce – od května do září, konkrétně do 7. září. Velice podobně na tom byla i jiná pecka ze stejné dílny: Grand Theft Auto V už na Game Passu nenajdete, taky tam bylo přibližně čtyři měsíce.

Klidně se můžeme bavit o tom, jestli jsou na tak masivní titul, jakým Red Dead je, čtyři měsíce dostatečné. Hardcore hráči ho samozřejmě zvládnou dohrát v řádu dnů, maximálně týdnů, ale co pracující člověk, který má na hry třeba jen pár hodin týdně? A nejde jen o kampaň, zapomínat nesmíme ani na online složku.

Red Dead v tom samozřejmě není samo – z Game Passu hry mizí stejně pravidelně, jako tam přibývají a společně s populární kovbojkou teď službě dává vale i NBA 2K20, Metal Gear Solid 2 a 3 HD, Metro: Last Light Redux a další.

Nezajímavé není ani to, jakým způsobem Microsoft na mizející hry upozorňuje. Na produktové stránce hry na Game Passu, odkud ji můžete nainstalovat (respektive odkud se dostanete na její stránku v obchodě), se o jejím blížícím se zmizení nedočtete ani slovo. A pokud jsem něco nepřehlédl, neupozorní vás na to Microsoft ani na její stránce v obchodě.

Celou samostatnou sekci Leaving Soon najdete naštěstí rovnou na homepage Game Passu, stejně jako na webu. Microsoft tak informace o mizejících hrách vyloženě neschovává, ale taky se nepřetrhne, aby vás na to upozornil tam, kde je to snad nejvíc potřeba: přímo na stránce hry. Informace si zkrátka musíte najít sami. Nic netušící občasní hráči, kteří nečtou herní weby a kteří si na Game Passu prostě jen kliknou na Red Dead a začnou hrát, se pak můžou najednou velice divit, proč jim hra nefunguje.

U first party her se toho bát asi moc nemusíte, své tituly bude Microsoft nabízet dál, ovšem na Game Pass brzy přibude třeba Resident Evil 7 nebo Crusader Kings III, opět skvělé a zajímavé tituly. A jestli budou na Game Passu dva měsíce, nebo dva roky, v tuhle chvíli nikdo neví.

