Prosincové PS Plus proti sobě poštvává červy a udělá z vás krotitele tornád

26. 11. 2020 11:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Poslední měsíc roku je za dveřmi a s ním se blíží i letošní poslední várka her „zdarma“ v předplatném PlayStation Plus. Stejně jako minulý měsíc jsou i v nadcházející nabídce tři hry pro PlayStation 4 a PlayStation 5, z nichž si jedna touto formou odbyde svůj debut. Jde o další díl červí série Worms.

Worms Rumble není tou klasickou multiplayerovou tahovkou, jakou známe z dávných dob. Až 32 hráčů se ve zdejším chaotickém multiplayeru utká v boji na život a na smrt v reálném čase ve 3D prostředí. Jinak zůstává pohled z boku, ikonické zbraně i hlášky. Z módů jmenujme deathmatch i battle royale, nebudou chybět sezónní události a denní výzvy.

Do Wormsíků se můžete pustit již 1. prosince, stejně jako do zbylých dvou her. Jednou z nich bude poslední díl populární série Just Cause. Je sice pravda, že počtvrté už bylo cítit, že se destruktivní open world nikam neposouvá a nemá ve své stávající podobě už co nabídnout. Ale v rámci předplatného je Just Cause 4 kouskem hodným vyzkoušení. Kde jinde vyhodíte most do povětří, svezete se na křídle letadla a stanete se svědky tornáda demolujícího město?

Poslední prosincovou PS Plus hrou je Rocket Arena. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Nedivím se. Vyšla docela nedávno pod křídly EA a neštěkl po ní pes. Jde totiž o další pokus svézt se na vlně týmových stříleček, ale tato konkrétní hra do žánru nepřinesla nic nového ani lákavého. Můžete ji vyzkoušet a díky PS Plus možná chvíli nebudete mít nouzi o spoluhráče, ale nedělejte si v případě této po vydání zapomenuté hry velké naděje.

Do 30. listopadu ještě máte čas ukořistit listopadové hry Middle-earth: Shadow of War a Hollow Knight, zatímco Bugsnax jsou k dispozici až do 4. ledna stejně jako všechny prosincové hry. Sony kromě toho chystá ještě víkendové multiplayerové hraní zdarma. Ve dnech od 19. do 20. prosince si můžete vyzkoušet multiplayer her GTA V Online, FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War a dalších, aniž byste potřebovali mít předplacené PlayStation Plus.