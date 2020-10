Nabídka PlayStation Plus pro listopad je s příchodem PS5 bohatší

29. 10. 2020 10:23 | Novinky | autor: Pavel Makal

Stejně jako každý měsíc, i v listopadu se mohou předplatitelé služby PlayStation Plus těšit na nějaké ty nové přírůstky do herní knihovny. Tentokrát bude ale situace významným způsobem ozvláštněna díky příchodu nové generace PlayStationu a s ním spjaté nabídky PlayStation Plus Collection.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří si v listopadu novou konzoli přinesou domů, dostanete v rámci předplatného hru Bugsnax. Ta bude v nabídce PS Plus od 19. listopadu až do ledna. Bugsnax vycházejí i na PS4, na tuto konzoli se ale nabídka nevztahuje.

V rámci hry, která vznikala ve studiu Young Horses celých šest let, se vydáte na tajemný ostrov Snacktooth, kde budete zkoumat jeho podivné obyvatele, křížence zvířat a různých pochutin. K dispozici dostanete množství nástrojů, jak je chytat, fotit a vkládat do své encyklopedie. Hra je mimo jiné zajímavá i tím, že nabídne dvojí sadu trofejí, jak pro PlayStation 4, tak pro PlayStation 5.

Kromě Bugsnax do PlayStation Plus dorazí také akční adventura Middle-earth: Shadow of War a skvělý Hollow Knight, atmosférická metroidvania z podzemního broučího království, která zabaví na dlouhé hodiny. Obě tyto hry budou k dispozici od 3. do 30. listopadu.

Co se týče nabídky PlayStation Plus Collection, ta má novopečeným majitelům PlayStationu 5 dát hned do začátku výběr těch nejlepších her, které se objevily na předchozí generaci. Patří mezi ně first party tituly přímo od Sony, ale i řada her od vývojářů třetích stran. Platí pro ně stejná pravidla jako pro běžnou nabídku PS Plus, po aktivaci je tedy budete mít k dispozici bez dalších poplatků, dokud předplatné nezrušíte. Celková nabídka vypadá takhle:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Za zmínku stojí i spuštění služby Game Help, která u vybraných titulů pro PlayStation 5 nabídne předplatitelům rady a nápovědy v situacích, kdy ve hře zakysnou, a to s příslibem absence spoilerů.