Probíhá strategický výprodej. Vyzkoušejte Fields of Glory, Panzer Corps 2 či Warhammer

1. 3. 2021 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Slitherine známé svými náročnými strategickými hrami má na Steamu svůj vlastní výprodej. Najdete v něm jak dobře známé a opěvované kousky, tak méně profláknuté strategie, které teprve čekají na své objevení mainstreamem. Akce končí dnes v 19:00, takže s výběrem nové hry, která vám zavaří mozek na mnoho večerů, příliš neotálejte.

S třetinovou slevou pořídíte například výbornou válečnou simulaci Panzer Corps 2, kde v jedné z obsáhlých kampaní povedete útok německých jednotek. Za polovic pořídíte skvělou tahovku Fantasy General II, která se od konkurence odlišuje například RPG prvky a rozhodnutími v dialozích.

Nechybí hry z opěvovaných sérií Field of Glory, Order of Battle či Strategic Command. Z nejnovějších her by vás mohla zaujmout například 4X válečná strategie Shadow Empire, která je teď o třetinu levnější, či se stejnou slevou taktické RPG Stirring Abyss hlásící se k Lovecraftovi. Ušetříte i na realtimové strategii ICBM, ve které se oháníte atomovkami.

Své zástupce tu má i Warhammer 40K, jmenovitě hry Armageddon, Sanctus Reach a Gladius – Relics of War. Každá stojí kolem osmi eur, případně je všechny pořídíte v jednom balíčku za 21 eur. A za 47 eur můžete mít kompletní Gladius se všemi jeho rozšířeními, čímž ušetříte polovinu oproti běžné ceně.