Přežijete? Humble Bundle láká na survivaly za pár stovek

30. 1. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tematický balíček her Humble se tentokrát zaměřuje na tituly z žánru survival. V akci s příhodným názvem instinkt přežití nabízí hned sedm her za něco málo přes tři sta korun. Slevová akce potrvá ještě jedenáct dní a najdete v ní například Chernobylite, State of Decay 2 nebo The Long Dark.

Chernobylite je dva roky stará FPS se zajímavým systémem rozhodování a větvení děje. V naší recenzi ji tehdy Honza Slavík hodnotil sedmičkou a verdiktem: „Hra s kvalitním příběhem, výbornou atmosférou a povedenou střelbou, ale také stereotypními misemi a řadou zejména nebojových mechanik, které by si zasloužily komplexnější zpracování. Výsledek je nicméně zábavný a pokud nebudete čekat ve všech ohledech ryzí dokonalost, za váš čas stojí.“

zdroj: The Farm 51

Oproti tomu Scum se snaží o co nejvíc hardcore přístup k boji o přežití. Multiplayerová střílečka, v níž se na 80 hráčů snaží dostat ze smrtícího ostrova, simuluje úplně vše od trávení, počtu zubů, saturace kyslíku v krvi po hladiny různých vitamínů. Pokud se vám tedy například stane, že o zuby přijdete, musíte najít způsob, jak si potravu rozmělnit. Hra je momentálně stále v předběžném přístupu.

Co by to byla za nabídka survivalů, kdyby v ní nebyla alespoň jedna zombie hra. Tou je tentokrát State of Decay 2. Recenzentka Lucie Jiříková dala tehdy hře za sedm: „Ve State of Decay 2 jsme se dočkali novinek, které jsme ani nepotřebovali, zatímco mechaniky, které po změnách volaly (například souboje), zůstaly bez výraznějšího zásahu. Hra trošku na sílu razí kooperativní multiplayer, čímž v některých momentech degraduje singleplayerový zážitek až na úroveň skutečné digitální práce. Nakonec tak možná ani nedoceníte, že hra je řádově větší než první díl.“

zdroj: PlayStation YouTube

A sedmičkový výběr nekončí ani s The Long Dark. Ondřej Švára v recenzi simulátor přežití v kanadské divočině hodnotil ještě ve stavu, kdy v něm chyběla celá řada prvků. Obsah totiž vycházel postupně epizodicky. The Long Dark dostává nové prvky dosud. Před koncem roku začalo (opět epizodicky) vycházet DLC Tales from the Far Territory.

Poslední trojice her z Humble Bundle patří spíše mezi menší tituly, tak jenom stručně: Volcanoids jsou o exploraci a přežití v otevřeném vulkanickém světě, ve kterém prim hraje steampunkový vrták a budování základny. SurrounDead je zase postapokalyptická střílečka ze světa sužovaného zombies. No a poslední na řadě je Starsand - survival mezi tajemnými pouštními dunami.

Za balíček můžete zaplatit minimálně 13,85 eur. Klidně ale můžete dát peněz víc a zvolit si, jakým poměrem budou rozděleny mezi Humble, vývojáře a charitu. Tou je v aktuální akci neziskovka One Tree Planted, která za sesbírané peníze vysazuje lesy.