První placený datadisk pro The Long Dark rozšíří především režim Survival

28. 11. 2022 12:33 | Novinky | autor: Adam Homola

Povedená, stále updatovaná a už pět let stará survival hra The Long Dark dostane svůj vůbec první placený datadisk. Ten ponese název Tales From The Far Territory, zaměří se jen a pouze na Survival Mode a bude vycházet postupně.

V praxi nás čeká rok prémiových updatů spojených právě s TFTFT, ale „neplatiči“ nebudou ochuzeni – některé updaty budou dostupné i zadarmo všem majitelům původní hry. Jednotlivé části datadisku budou vycházet vždy jednou za osm až deset týdnů. A je na co se těšit.

Tales From The Far Territory obohatí Survival Mode nejen o nové regiony a herní prvky, dočkáme se i nové a specificky se chovající mlhy, efektů nespavosti, vysílačky, vylepšeného systému vaření, možnosti upravit si zázemí, obchodníka, možnosti zvětšení inventáře, foto režimu, různých variant předmětů a dalších větších i menších novinek.

Kompletní seznam zatím zveřejněných plánových změn najdete na oficiálním webu hry, kde se tvůrci podělili o hrubě načrtnutou roadmapu.

Vedle všech výše zmíněných přídavků se sáhne i na grafiku, a The Long Dark tak vyfasuje celou řadu vizuálních vylepšení, z většiny šitých na míru výkonnějším zařízením. Tvůrci konkrétně jmenují výkonná PC a současnou generaci konzolí, včetně Xboxu Series S.

První část Tales From The Far Territory vyjde už 5. prosince a bude vyžadovat vlastnictví původní hry.