Předplácíte si Amazon Prime? Pak si vyzvedněte nálož her v čele s Jedi: Fallen Order

4. 1. 2022 11:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vedle PlayStation Plus, Games with Gold, Game Passu, EA Play a kdovíjakých dalších herních předplatných usiluje o vaši pozornosti i Amazon. Jeho předplatné Amazon Prime, které máme spojené spíše s televizní zábavou, tedy nejrůznějšími filmy, seriály a pořady, poskytuje i hry. A ty se na rozdíl od pořadů nestreamují, ale zůstanou vám.

Amazon Prime Gaming pro leden nabízí hned devět her, které jen čekají na přidání do některé z vašich knihoven. V čele seznamu je nepochybně skvělá akce Star Wars Jedi: Fallen Order, ke které od Amazonu získáte klíč uplatitelný v Originu od EA.

Další dvě hry si pro změnu přidáte do své knihovny v Epic Games Storu, který si musíte provázat s účtem od Amazonu (systém vás tím snadno provede). Jedná se o starší strategii Total War: Warhammer a opěvovanou zombie akci World War Z: Aftermath.

Zbylých šest her se po aktivaci připíše do vaší knihovny přímo na Amazonu. Abyste si je mohli zahrát, musíte si stáhnout launcher Amazon Games App. Jedině tak se v rámci svého předplatného dostanete ke kultovní adventuře Fahrenheit v Indigo Prophecy remasteru.

Dále si užijete spoustu zábavy s nemocničním tycoonem Two Point Hospital, zúčastníte se závodů rally s WRC 7, podstoupíte námořní bitvy v Abandon Ship, prozkoumáte neznámé vody v minimalistické hře In Other Waters a pokocháte se papírovou nádherou ve virtuální realitě s Paper Beast.

Na přivlastnění většiny těchto her máte čas do 1. února, Fallen Order do 2. února a World War Z do 7. února. Kromě celých her je v nabídce také 37 nejrůznějších balíčků se skiny, předměty, měnami a dalšími drobnostmi do celé řady her jako New World, Valorant, League of Legends, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, Genshin Impact, Assassin's Creed Valhalla, Riders Republic a mnoho dalších.