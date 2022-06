Přátelský soused Spider-Man je další exkluzivitou Sony mířící na počítače

3. 6. 2022 10:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Půlnoční stream Sony odhalil další exkluzivitu PlayStationu, která opustí vězení konzole a oblaží svou existencí i hráče vlastnící počítač. Vlastně bych měl použít množné číslo, protože na PC se chystá nejen Peter Parker ve hře Spider-Man: Remastered, ale i jeho kolega Miles Morales. Ten sice v novém traileru chybí, ale Sony jeho PC verzi potvrdila dodatečně na svém blogu.

Další hráči tak konečně budou moct zakusit výborné dobrodružství Petera Parkera, který se se svými pavoučími schopnostmi nesžívá, ale už je dávno ovládá a ochránce New Yorku dělá spoustu let. Ve hře budete vedle plnění bezpočtu vedlejších aktivit a houpání se na pavučinách především bojovat s davy nepřátel i ikonickými bossy.

Ve hře nechybí možnost kradmého přístupu a v poměrně hojné míře je tu zstoupen i osobní život Petera Parkera, jeho vztah s tetou May a láskou Mary Jane, práce pro charitu a mnoho dalšího. Remasterovaná verze obsahuje jiný obličej Petera oproti původní verzi a jsou v ní zahrnutá všechna tři příběhová DLC ze série City That Never Sleeps, v nichž vás potrápí například Black Cat.

Co se počítačové verze týče, tak vývojáři si technické detaily nechávají na později. Tentokrát zmiňují jen podporu myši a klávesnice, ray-tracingu a pro počítače specifické možnosti nastavení renderování.

Spider-Man: Remastered vyjde na počítačích 12. srpna a někdy během podzimu ho doprovodí jeho mladší kamarád Miles Morales ze hry Spider-Man: Miles Morales. Jeho dobrodružství je sice o něco kratší, ale neméně zajímavé a zábavné.

Miles Morales disponuje jinými schopnostmi, bojuje s jinými padouchy a jeho osobní život je ještě více o rodině a místní komunitě. Celá hra má díky teenagerovskému pojetí úplně jiný nádech než starší Spider-Man, který není tolik rozjuchaný.

Na obou portech spolupracuje spolu s původními tvůrci z Insomniac Games také studio Nixxes Software, které Sony koupila loni v létě právě za účelem portování her na počítače. Insomniac Games zároveň chystají plnohodnotné pokračování Spider-Man 2.

Sony v souvislosti s oznámením PC verzí prozradila, jak se Spider-Manům daří na PlayStationech. No parádně! Všechny tři hry – Spider-Man, Spider-Man: Remastered a Spider-Man: Miles Morales – dohromady prodaly na PlayStationu 4 a PlayStationu 5 k 15. květnu letošního roku úctyhodných 33 milionů kopií.

Připomeňme, že za poslední dva roky Sony vydala počítačové verze původních exkluzivit Horizon Zero Dawn, Days Gone a God of War. Spider-Mani pak nejsou jedinými chystanými PC porty. Za nedlouho by mělo dorazit i Uncharted: Legacy of Thieves Collection, které počítačovým hráčům zprostředkuje fantastická dobrodružství remasterů Uncharted 4: A Thief’s End a Uncharted: The Lost Legacy.