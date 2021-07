Sony plánuje porty dalších exkluzivit PlayStationu na PC. Pomůže s tím nové studio

30. 7. 2021 14:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, že Sony chce přinést na PC více svých někdejších exkluzivit, si vrabci na střeše cvrlikají už pěkně dlouho. První vlaštovky (co je to s těmi ptačími metaforami?) v podobě Horizon Zero Dawn a Days Gone už máme za sebou a nevedou si vůbec špatně, firma ale učinila další kroky, které by iniciativě měly ještě více pomoci.

Právě za účelem usnadnění portování her na PC si Sony pořídila nizozemský tým Nixxes, v rozhovoru pro magazín Famitsu to potvrdil sám výkonný ředitel Sony Interactive Entertainment Jim Ryan. Úkolem studia bude ale také pomoci stávajícím vývojářským společnostem dodávat hry v co nejlepší podobě, jak doplnil šéf Worldwide Studios Hermen Hulst z Guerrilla Games.

Příští velkou hrou z portfolia PlayStationu, která by mohla dorazit na PC, je dle nedávných informací z dokumentu pro investory pět let starý jarní hit Uncharted 4: A Thief's End. Není jasné, zda jej doprovodí také předcházející tři díly, které se mimochodem v minulosti dočkaly remasteru pro PlayStation 4 od studia Bluepoint Games.

Další velmi lákavou představou je pak neustále spekulovaný remaster či remake Bloodborne, okolo nějž se opakovaně točí množství zaručeně pravých zvěstí o různé míře důvěryhodnosti. V Sony ale zatím zarytě mlčí, na jakékoli konkrétní oznámení si tedy budeme muset ještě počkat.