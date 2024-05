PlayStation povedou Hermen Hulst a Hideaki Nišino

Dlouholetý prezident Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, letos v březnu definitivně opustil vedení PlayStationu, kde ho nakrátko vystřídal dočasný generální ředitel Hiroki Totoki. Po měsíci a půl se teď dozvídáme, kdo do jeho křesla usedne v budoucnu – respektive křesel. Japonská společnost se totiž jeho místo rozhodla rozdělit na dvě pozice. Do čela herní divize se tak postaví dosavadní CEO PlayStation Studios, Hermen Hulst, společně se senior viceprezidentem SIE Hideakim Nišinou.

Dvojice si pak rozdělí pravomoci i povinnosti, kdy se Hulst zaměří právě na vedení herních studií, kdežto Nišino převezme dohled nad obchodními záležitostmi. Oficiální tisková zpráva uvádí, že v rámci vzniklé synergie mohou oba muži efektivně uplatnit zkušenosti a schopnosti, které v Sony rozvíjeli doposud.

Od 1. června se Hermen Hulst stane CEO nově ustanovené Studio Business Group, kam spadají všechny herní týmy v rámci PlayStationu, stejně jako skupiny adaptující herní značky do jiných mediálních formátů – především filmy a seriály. Hulst sám je jedním ze spoluzakladatelů studia Guerrilla Games, které stojí za sériemi Horizon nebo Killzone, a které Sony koupila v roce 2005.

It’s a true privilege to be asked to lead the new Studio Business Group for Sony Interactive. I’m excited to continue working with incredibly talented teams and studios to deliver unforgettable game and entertainment experiences. #sony #playstation #playstationstudios