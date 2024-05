Helldivers 2 mizí ze 177 zemí, důvodem je nutnost použití účtu PSN. Sony teď ale začíná couvat

6. 5. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Aktualizace: Sony si nasypala popel na hlavu a uznala, že tudy cesta nevede. Update, který by vyžadoval využití účtu na PSN, jednoduše nevyjde. Co to ale znamená v kontextu stažení hry z řady trhů, vracení peněz a budoucího případného propojení s PSN, zatím jasné není.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

Původní zpráva: Sony stáhla populární Helldivers 2 z prodeje ve 177 zemích. Důvod? Povinnost propojit hru s účtem na PlayStation Network. Samo o sobě nepříjemná věc, ale bohužel v leckterých případech i znemožňující hrát dříve zakoupenou hru. PSN totiž ani zdaleka nefunguje všude tam, kde se Helldivers 2 prodávají, a tak se hra nyní stahuje z obchodů. Jak si asi dokážete představit, je kolem toho solidní haló a jen na Steamu má titul nově něco kolem 200 000 negativních uživatelských recenzí.

Nedávné rozhodnutí Sony totiž vyžaduje, aby všichni hráči Helldivers 2 na Steamu propojili své účty s PSN do 4. června, přičemž pro stávající uživatele začíná povinnost platit 30. května. O povinnosti propojování účtů jsme psali minulý týden tady.

Helldivers 2 is no longer purchasable in 177 countries where PSN is not available (but some are still available like Baltics).



This game has now received 215,000 negative reviews. pic.twitter.com/jJrb9QFafR — SteamDB (@SteamDB) May 5, 2024

Studio Arrowhead, vývojáři hry Helldivers 2, původně při únorovém vydání hry umožnili nepovinné propojení s PSN kvůli technickým problémům. Po uplynutí odkladné lhůty se však požadavek stal povinným, což zprvu nebylo vykomunikováno zcela jasně. To vedlo ke zmatku a frustraci hráčů, protože sdělení Sony ohledně tohoto požadavku byla v různých regionech nejednotná. Ve Velké Británii na webových stránkách PlayStation uvádí, že některé hry mohou vyžadovat přihlášení do sítě PSN, zatímco v USA na webu stojí, že přihlášení je nepovinné.

Komunitní manažer Helldivers 2 hráčům na Discordu vysvětlil, že propojení účtů má zvýšit bezpečnost hráčů a zajistit spolehlivý prostředek pro moderování a hlášení zneužití. Manažer zdůraznil důležitost tohoto systému pro banování a pozastavení činnosti hráčů, kteří se dopouštějí nekalého jednání.

Vytahovat v tomhle kontextu z rukávu bezpečnost je přitom spíše další facka hráčům, protože zrovna Sony si s různými více či méně úspěšnými hacky užila v posledních letech svoje a rozhodně nejde říct, že by šlo v tomhle směru o nejdůvěryhodnější firmu na světě, které nikdy neunikla žádná uživatelská data.

Celá situace je kvůli rozhodnutí Sony až komicky špatná, ale naštěstí je tady Steam, která se tentokrát chová velmi vstřícně a vrací peníze bez ohledu na odehrané hodiny.

Johan Pilestedt, šéf studia Arrowhead a kreativní ředitel Helldivers 2, aktivně komunikuje s fanoušky na sociálních sítích, kde přiznal, že náhlé prosazení požadavku na propojení s PSN způsobilo zmatek. „Bylo mým rozhodnutím zakázat propojení účtů při spuštění, aby si hráči mohli hru užít bez překážek,“ přiznal Pilestedt na X. Poznamenal také, že tým si byl povinného charakteru tohoto požadavku u online titulů pro PlayStation vědom již šest měsíců před uvedením na trh.

Dodal nicméně, že se snaží situaci vyřešit, komunikuje se Sony, ale že on není tím, kdo by měl poslední slovo. Arrowhead sice mají Helldivers 2 na svědomí, jenže prodej hry už studio neřeší, ostatně i na Steamu je jasně vidět, že vydavatelem PC verze je „PlayStation PC“.

Is this the moment to tweet "What? You guys don't have phones?" ?‍?



On serious note: We are talking solutions with PlayStation, especially for non-PSN countries. Your voice has been heard, and I am doing everything I can to speak for the community - but I don't have the final… — Pilestedt (@Pilestedt) May 5, 2024

Vzhledem k probíhajícím jednáním studia s vydavatelem je tak dost možné, že se situace vyřeší a nakonec budeme moct na celé drama zapomenout. Je ale obrovská škoda, že si tenhle požadavek v Sony nějak víc nepohlídali, nebo alespoň lépe nevykomunikovali.