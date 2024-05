Helldivers 2 si na počítači bez účtu pro PlayStation už brzy nezahrajete

3. 5. 2024 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jeden z největších letošních hitů možná přijde o část své hráčské základny. Kooperativní akce Helldivers 2 se od svého únorového vydání stále řadí k nejhranějším hrám na Steamu, kdy u ní v libovolnou chvíli vysedávají minimálně vyšší desítky tisíc hráčů, které nicméně zasáhla nejnovější zpráva provozovatele hry – společnosti Sony.

Ta dala všem hráčům počítačové verze na vědomí, že pro hraní hry bude brzy zcela nezbytné propojit svůj účet na Steamu s účtem služby PlayStation Network. Že nevlastníte konzoli PlayStation a nemáte tak důvod takový účet vůbec vlastnit? To je Sony vcelku jedno. Buď si ho zdarma založíte, propojíte se Steamem a budete dál kosit emzáky, nebo hru hrát nebudete, i když jste si ji koupili a doteď nic takového nebylo potřeba...

No, co si budeme povídat, nezní to zrovna jako prozákaznický přístup a očekávatelná reakce hráčů na sebe nenechala dlouho čekat. Mnozí založení účtu odmítají z principu, jiní ze strachu o své údaje vzhledem k tomu, že se Sony v minulosti potýkala s jejich úniky, další vyhrožují žádostí o vrácení peněz.

Že vás zajímá, co Sony k takovému kroku vůbec vedlo? Předně je potřeba si uvědomit, že nejde o žádnou novinku. Hra s povinností propojit účty už vyšla, ale vzhledem k její obrovské popularitě a s tím souvisejícími technickými problémy na straně serverů se z povinnosti stala jen doporučovaná možnost, která – jak se ukazuje – byla jen dočasná.

A důvod je dle oficiálního oznámení následující: „Propojování účtů hraje zásadní roli při ochraně našich hráčů a udržování hodnot bezpečnosti a zabezpečení ve hrách z PlayStationu a od PlayStation Studios. Je to náš hlavní způsob, jak chránit hráče před griefingem a zneužíváním, a to díky tomu, že nám umožňuje banovat hráče, kteří se takového chování dopouštějí. Zároveň uděluje zabanovaným hráčům právo na odvolání.“

Počínaje 6. květnem si každý nový hráč musí prolinkovat účty, zatímco stávající hráči začnou až od 30. května ve hře vídat povinné přihlášení a oba účty si musí propojit do 4. června. V následujících týden se ukáže, zda kontroverzní rozhodnutí opravdu zapříčiní masivní odliv hráčů, nebo si nakonec valná většina účet od Sony přece jen založí a bude dál šířit superdemokracii všemi myslitelnými prostředky.