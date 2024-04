Sony údajně vede předběžná jednání o vydání Helldivers 2 na Xbox

22. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Podle zdrojů z podcastu XboxEra vede Sony v současné době velice předběžná jednání o vydání Helldivers 2 na Xbox Series X/S. Pokud by to byla pravda, mohla by se poměrně výrazně rozšířit hráčská základna už tak populární hry, která je v současné době k mání „pouze“ na PC a PlayStation 5.

Od svého spuštění před pár měsíci si Helldivers 2 udržují stabilní počet hráčů a podporují oddanou komunitu. Hra dostává pořád nové patche, tvůrci se snaží stabilizovat servery a vůbec jde o jeden z největších, nejzajímavějších a nejúspěšnějších titulů první poloviny letošního roku.

Diskuze o portu hry na Xbox, které naznačil spolumoderátor podcastu XboxEra, Shpeshal Nick, probíhají za působení nového generálního ředitele PlayStation, který je údajně otevřenější rozšiřování dostupnosti titulů nad rámec PlayStationu. Nick zdůraznil, že tato jednání jsou ve velmi rané fázi a neměla by být vnímána jako potvrzení vydání hry na Xboxu – ostatně sám dodává, že se to může celé sesypat jako domeček z karet. Fakt, že se spolu baví Sony a Microsoft ještě nemusí znamenat, že se dohodnou a podepíšou smlouvu.

Sony, jakkoliv otevřenější, je pořád výrazně méně ochotná pouštět své hry kamkoliv jinam než na PC. I tam je nakonec vydává většinou s poměrně velkou pauzou od exkluzivního vydání na PlayStationu, byť zrovna v případě Helldivers 2 tomu bylo samozřejmě jinak, než třeba v případě Horizon Forbidden West. Microsoft oproti tomu otáčí kormidlem výrazně víc a vydávání některé své hry (například Sea of Thieves, Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush) jak na Switch, tak na PlayStation.