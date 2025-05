PlayStation Plus v červnu sází na basketbal a na masivní slevy v rámci Days of Play

28. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Předplatitele PlayStation Plus v červnu čeká nejen tradiční měsíční nabídka her, ale také nová dema, rozšíření herního katalogu a několik lahůdek pro fanoušky klasik. K tomu Sony v rámci promo akce Days of Play 2025 odhalila, na co všechno si můžete políčit v probíhajících slevových akcích. V následujících dvou týdnech u autorizovaných prodejců pořídíte za zvýhodněnou cenu jak konzole PS5, tak i příslušenství a vybrané tituly.

Nejprve ale proberme ty předplatitelské záležitosti. Už od 28. května si můžete do své digitální knihovny přidat rozšíření pro Destiny 2: The Final Shape (PS5, PS4). Zbylé tři tituly dorazí 3. června.

V čele tabulky sedí NBA 2K25 (PS5, PS4), tedy další ročník basketbalové série od 2K Sports s hezčí grafikou, aktualizovanými soupiskami a nekonečnými mikrotranskacemi.

Dále na seznamu najdete loňské Alone in the Dark (PS5), reimaginaci klasického survival hororu z devadesátek, tentokrát s hollywoodskými tvářemi a atmosférou, která se snaží zavděčit jak nostalgikům, tak nováčkům.

A nakonec Bomb Rush Cyberfunk (PS5, PS4), duchovní nástupce Jet Set Radio, který servíruje futuristické graffiti, brusle i úderné beaty.

Herní katalog na úrovních Extra a Premium potom rozšíří čtveřice her. Another Crab’s Treasure (PS5, od 29. května), kde hrajete za kraba a sbíráte odpadky místo zbroje. Skull and Bones (PS5, od 2. června), tedy pirátská plavba od Ubisoftu, která se rodila déle, než některé lodě na vodě plují. Destiny 2: Legacy Collection (PS5, PS4, od 4. června) s kompletním balíkem rozšíření pro ty, kdo se do Destiny 2 teprve ponoří nebo se vracejí po delší pauze. A nakonec klasika všech klasik, Grand Theft Auto III (PS4, PS5, od 10. června).

Když už jsme u klasik, katalog retro záležitostí pro úroveň Premium přivítá 5. června legendární adventuru Myst, která kdysi definovala žánr a zároveň prověřila hráčskou trpělivost hráčů, společně s pokračováním Riven.

Na nejvyšší úrovni předplatného se také dočkáte dvou nových zkušebních verzí, od 28. května se můžete vydat na obhlídku Trosecka v Kingdom Come: Deliverance II (PS5) a odehrát prvních pár tahů v Civilization VII (PS5, PS4).

Kromě toho můžete vzít zavděk promo akcí Days of Play 2025, která letos běží od 28. května do 11. června a přináší slevy na konzole PS5, PS5 Pro i na samotné členství PS Plus. Jestli jste zvažovali upgrade, teď je ten správný čas. Základní PS5 s mechanikou pořídíte za 11 390 Kč, digitální edici za 9 990 Kč a PS5 Pro za 18 790 Kč.

Až 33% slevu můžete uplatnit při nákupu členství PlayStation Plus, za nižší cenu pořídíte i stovky titulů pro PlayStation a také příslušenství, od PS VR2 za 9 990 Kč přes ovladače DualSense od 1 399 Kč po bezdrátová sluchátka Pulse Explore za 4 490 Kč. Více informací o aktivitách a lokálních nabídkách v rámci Days of Play najdete zde.