Odložené Alone in the Dark se připomíná novým trailerem s filmovými hvězdami

19. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nejnovější trailer na survival horor Alone in the Dark, který vyjde už za pár měsíců, zve hráče do strašidelného panství Derceto. Tam se budete moct vžít do rolí Emily Hartwood a detektiva Edwarda Carnbyho, které ztvárnili Jodie Comer, respektive David Harbour, a prozkoumat sídlo plné zlověstných tajemství.

Hra, která je jakousi moderní předělávkou a zároveň pokračováním klasického survival hororu, v sobě mísí psychologický horor a jižanskou gotiku a vychází 20. března na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

Alone in the Dark je schválně designovaná jako pocta původní hře, obohacená o příběh, za nímž stojí Mikael Hedberg. Ten měl na svědomí například horory SOMA a Amnesia: The Dark Descent. Znepokojivou atmosféru hry pak jen umocňují monstrózní kreace Guye Davise, známého ze spolupráce s Guillermem del Torem, a podmanivý doomjazzový soundtrack Jasona Köhnena.

Hry jsme se původně měli dočkat už loni, ale tvůrci se zachovali moudře a tehdy se blížící těžké váze v podobě žánrově nejspíš trochu podobného Alan Wake II se raději klidili z cesty. A to dokonce přiznaně. Tak nezbývá než doufat, že těch pár měsíců navíc tvůrci využili k dobru a že Alone in the Dark vyjde v dobrém technickém stavu.