Podívejte se na záběry z hraní Alone in the Dark

9. 11. 2023 | autor: Jakub Malchárek

Návrat kultovního hororu Alone in the Dark s Davidem Harbourem a Jodie Comer v rolích protagonistů, kteří v opuštěném sídle rozkrývají tajemství zmizelého rodinného příslušníka, se připomíná ukázkou z hraní, na níž se můžete podívat výše. Kromě detektivního hledání puzzlů a rozhovorů se představuje i akční složka hry.

Kombinace žánrů si bere to nejlepší ze survival hororů a na první pohled připomíná třeba Resident Evil. Vila Derceto bude plná tajemství a dveří uzamčených bizarními klíči nebo zámky s kombinací roztodivných symbolů. Řešení je vždy umně skryto v denících, nástěnných obrazech nebo indiciích od znepokojivých obyvatel panství a z přilehlého okolí.

Postavy se k vám budou chovat jinak, pokud hrajete za Edwarda nebo za Emily, která je se zmizelým vlastníkem usedlosti spřízněná. I proto by se měl průchod za každou postavu lišit. A nebylo by to Alone in the Dark, kdyby na vás ve zšeřelých chodbách a potemnělých koutech nečíhaly příšery, které jako by vypadly z pokřivené mysli H. P. Lovecrafta.

Monstra z hlubin není radno podceňovat, ba naopak je mnohdy nejlepším řešením konfliktu s temnými děsy útěk nebo tiché plížení kolem. Obzvláště proto, že munice není nikdy nazbyt a dokonce i zbraně na blízko se opotřebovávají a ničí.

O příběh se postaral Mikael Hedberg, který je podepsaný například pod Amnesia: The Dark Descent nebo Soma. Znepokojující mrazivou atmosféru dokreslují i další slavná jména. Potemnělé melodie jižanského jazzu napsal nizozemský muzikant Jason Köhnen a na designu příšer pracoval americký umělec Guy Davis, který se podílel na konceptu a designu mnoha filmů Guillerma del Tora.

Alone in the Dark vychází 16. ledna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.