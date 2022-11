„Nintendu zůstanu navždycky dlužný,“ dušuje se autor Bayonetty 3 Hideki Kamija

1. 11. 2022 11:26 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Bayonetta 3 vyšla minulý týden a těší se vesměs vřelému přijetí – u nás v Pavlově recenzi dostala devítku s příslibem perfektní zábavy v šíleném tempu s hromadou originálních nápadů. Stačilo přitom málo a sličná čarodějka se svého třetího dobrodružství nemusela vůbec dočkat.

V rozhovoru pro magazín Famitsu promluvil o začátcích projektu jeden z jeho tvůrců a viceprezident studia PlatinumGames v jedné osobě, Hideki Kamija. Prvopočátky se datují do doby, kdy Microsoft v lednu 2017 zařízl jejich předchozí projekt, akční RPG Scalebound. Šéf PlatinumGames Atsuši Inaba prý tehdy Kamiju požádal, aby pro Nintendo natočil video, které by vydavatelství ukázalo, s jakou vervou se tvůrčí tým chce do třetí Bayonetty pustit.

Kamija je Nintendu vděčný nejen za to, jak se postavilo k příběhu Bayonetty 2, ve kterém prý shora neproběhly prakticky žádné úpravy, což ho motivovalo k tomu, aby se k čarodějčiným dobrodružstvím ještě jednou vrátil. „Chtěl jsem její svět rozšířit pro fanoušky, ale taky jsem se chtěl hecnout. To je ten důvod, proč jsem tak šťastný, že nás nechali udělat třetí hru. Nepřeháním, když říkám, že Nintendu zůstanu navždycky dlužný,“ vyznal se Kamija.

Hřát ho teď mohou pozitivní reakce hráčské i kritické obce, malou pihou na kráse je nicméně kontroverze kolem původní dabérky Bayonetty Helleny Taylor, která kvůli svému vystřídání vyzvala k bojkotu třetí hry. Nejdříve tvrdila, že jí PlatinumGames za účinkování v pokračování nabídlo směšné peníze, později ale byla usvědčená ze lži a v návaznosti na to přiznala, že nabídka byla oproti jejímu prvotnímu tvrzení více než trojnásobná.