Nahrazená dabérka Bayonetty měla dostat vyšší nabídku, než tvrdila. Chtěla ale miliony

Obdobím před vydáním hack’n’slash akce Bayonetta 3 otřásá kontroverze kolem původní dabérky hlavní hrdinky. Hellena Taylor měla dle svých slov od studia PlatinumGames dostat urážlivou nabídku 4 tisíc dolarů za dabing pokračování. Tím u části hráčského publika vzbudila sympatie a především vyvolala debatu, nakolik je herní dabing spravedlivě finančně ohodnocen. Dabérka ale stihla i zkritizovat svou nástupnici Jennifer Hale, která podle ní nemá právo být Bayonettou, protože ta je jen jedna – Taylor.

Nové informace ale ukazují, že herečka v emotivních videích možná neříká pravdu – nebo alespoň ne celou pravdu. Herní novinář Jason Schreier v článku pro magazín Bloomberg vyzpovídal své zdroje blízké studiu PlatinumGames. Podle nich měli vývojáři v úmyslu Hellenu Taylor do třetího dílu obsadit, přičemž jí nabídli pět čtyřhodinových nahrávacích seancí. Za každou z nich měla dabérka obdržet 3 000 až 4 000 dolarů, tedy 15 000 až 20 000 dolarů za celou hru a minimálně trojnásobek toho, co Taylor uváděla coby konečnou nabídku.

Schreier uvádí, že má o nabízené výši honoráře písemné důkazy. Taylor prý po PlatinumGames žádala šestimístnou dolarovou sumu, takže minimálně více než dva miliony korun, a tantiémy. Studio její požadavky odmítlo, přičemž dabérce později nabídlo alespoň cameo, které prý zase vyloučila ona sama.

