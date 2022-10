Původní dabérka Bayonetty volá po bojkotu třetího dílu

Na začátku října oznámilo japonské studio PlatinumGames prostřednictvím článku v magazínu Game Informer, že se v nadcházející Bayonettě 3 neobjeví její dosavadní dabérka Hellena Taylor. Namísto toho bude v anglickém znění známá čarodějná svůdnice promlouvat hlasem Jennifer Hale, kterou můžete znát třeba coby velitelku Shepard ze série Mass Effect nebo Rivet z posledního Ratcheta & Clanka.

Studio v prohlášení uvedlo, že se dabérka nevrátí kvůli „vícero překrývajícím se důvodům, které ztížily její návrat“. O víkendu se ale na sociálních sítích přihlásila sama Hellena Taylor, podle níž je důvod prakticky jediný a velmi prostý: peníze.

Taylor tvrdí, že jí PlatinumGames za roli v Bayonettě 3 nabídlo 4 000 dolarů, tedy v přepočtu asi 100 tisíc korun. Dabérka ve videích tvrdí, že jí nabídka přišla směšná vzhledem k tomu, kolik času strávila studiem a hlasovou průpravou. Navíc prý právě „ona je Bayonettou“ a celá série vydělala přibližně 450 milionů dolarů, takže by si tvůrci určitě mohli dovolit nabídnout lepší gáži.

„Chápu obavy některých fanoušků ohledně změny hlasu, ale to, co Jennifer předvedla, bylo mnohem lepší, než jsem si kdy dokázal představit. Jsem si jistý, že její pojetí Bayonetty převýší očekávání našich fanoušků,“ prohlásil šéf vývoje Jusuke Mijata na začátku měsíce v rozhovoru pro magazín Game Informer. Podle něj je ve hře hlas Hale od Taylor prakticky nerozeznatelný.

Fanoušci spekulují, jestli hereččino rozhořčení neplyne z nepochopení určitých kulturních rozdílů. V Japonsku je považováno za neslušné někoho napřímo vyhodit a spíš se nastaví tak nepřijatelné podmínky, aby je nakonec dotyčný sám odmítl a dobrovolně odešel.

Nastupující Jennifer Hale coby velkému jménu herního dabingu muselo studio PlatinumGames patrně zaplatit mnohem víc. Své náhradě Taylor popřála hodně štěstí, Hale podle ní ale nemá žádné právo o sobě říkat, že je Bayonetta. „Nemá právo se fanouškům podepisovat jako Bayonetta. Ne víc, než já mám právo se podepisovat jako Eva Green, i když jsem namluvila její postavu v herní adaptaci Zlatého kompasu.“

Fanoušky pak vyzvala k bojkotu třetí Bayonetty: „Chápu, že jde o osobní rozhodnutí a je v pořádku, že ho neučiníte. Ale pokud vám záleží na lidech, záleží vám na světě kolem vás, záleží vám na těch, kterým taková finanční rozhodnutí ublíží, pak vás vyzývám, bojkotujte tuto hru.“

Podle Taylor je přístup studia sice právně v pořádku, zároveň ho ale označila za nemorální. Kvůli nedostatku dostatečně placených příležitostí v dabingu má prý herečka deprese a úzkosti, obávala se dokonce, že skončí na ulici, a uvažovala o sebevraždě. „Nemám strach z porušení dohody o mlčenlivosti. Nemůžu si ani dovolit jezdit autem. Co mi udělají, vezmou mi oblečení? Tak to jim přeju hodně štěstí,“ podotýká Taylor sarkasticky.

Studio se k záležitosti oficiálně nevyjádřilo. Na Twitteru na Hellenino prohlášení reagoval jeden ze spoluzakladatelů PlatinumGames, Hideki Kamija, který ho označil za smutnou a politováníhodnou nepravdu, přičemž upozornil na „SVÁ PRAVIDLA“. V nich varuje, že autory reakcí v cizích jazycích (včetně angličtiny) hodlá blokovat a označuje nesouhlasně reagující za hmyz.

Sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all I can tell now.



By the way, BEWARE OF MY RULES.