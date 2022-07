Bayonetta 3 chce být přístupnější, a tak umožní zakrýt „nahotu“

Nintendo včera oznámilo datum vydání očekávané akce Bayonetta 3 připadající na 28. října, aby o chvíli později studio PlatinumGames představilo nový dobrovolný režim nazvaný Naivní andílek. Ten ze hry odstraní jakýkoliv náznak nahoty, a tedy samotnou Bayonettu natrvalo zahalí do oblečení, a zakryje tak jakákoliv odhalená stehna, zadek či dekolt.

Tvůrci si od tohoto módu pravděpodobně slibují větší přístupnost mladšímu publiku, případně možnost hrát hru v obývacím pokoji před zraky těch, jež by větší nahota mohla urážet. Nicméně tento mód je v rozporu s faktem, že Bayonettino oblečení je tvořené jejími vlasy, které zároveň používá k vyvolávání démonů, přičemž v takových chvílích se vlasy z jejího těla stahují, aby uskutečnily její požadavek.

V konečném důsledku vás do cenzury nahoty nikdo nutit nebude a třeba se opravdu najde někdo, kdo tuto možnost ocení. Srovnávací ukázku nového módu najdete v Tweetu níže.

Relax, the witch is back and sexier than ever



We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it



By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen... we think#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc