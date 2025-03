Nemesis systém v Shadow of Mordor vznikl kvůli bazarovým hrám

26. 3. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nemesis systém z her ze světa Pána prstenů od nedávno zavřeného studia Monolith je jedním z nejvíce inovativních (a trestuhodně dále nevyužívaných…) herních mechanismů posledních let. Umožňuje protivníkům zapamatovat si předchozí souboje a stoupat v hierarchii, což vede k osobnějšímu, živějšímu zážitku. Jak ale nyní odhalila bývalá viceprezidentka Warner Bros. Games Laura Fryer, jeho hlavním cílem nebylo jen obohatit hratelnost, ale především omezit prodeje použitých her.

Ve Warner Bros. tehdy totiž nebyli příliš nadšení z prodejů Batman Arkham Asylum. Viníka viděli mimo jiné v modelu, kdy si hráči hru koupili, dohráli ji a následně ji prodali zpět herním obchodům. Ty pak prodávaly bazarové kopie se slevou, ale z těchto prodejů už vydavatelství nedostalo ani cent.

„Pro hráče to bylo skvělé – mohli si koupit hru, dohrát ji a část peněz získat zpět. Pro firmy jako GameStop to bylo ještě lepší, protože prodávaly použitou hru a veškerý zisk šel jim. Ale pro vývojáře to byla katastrofa – dostali zaplaceno jen za první prodanou kopii a přišli o miliony dolarů.“

Podobnou situaci očekávali ve Warner Bros. i v případě Shadow of Mordor, a tak si položili zásadní otázku: „Jak vytvořit singleplayerovou hru tak poutavou, aby si ji hráči chtěli nechat navždy?“ Engine, který Monolith používal, nemohl mít plně otevřený svět a tým nechtěl jít cestou multiplayeru. A tak vznikl Nemesis systém, který měl nabídnout unikátní zážitky a pádný důvod se ke hře vracet.

Navzdory jeho popularitě ale dnes Nemesis systém nikdo jiný nemůže používat, Warner Bros. si ho nechali patentovat až do roku 2036. Monolith ho po Shadow of War plánoval využít ve zrušené hře s Wonder Woman, ale po uzavření studia se zdá, že zůstane uvězněn v právním limbu – pokud se ho vydavatelství nerozhodne postoupit dál některému z dalších svých týmů.