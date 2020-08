Nejpřehrávanější herní soundtrack? GTA V, ale vlastně spíš Metal Gear Solid V

10. 8. 2020 13:55 | autor: Šárka Tmějová

Sázková kancelář OLBG sestavila žebříček 50 herních soundtracků sestávajících z licencované hudby a rozhodla se mezi nimi najít ten nejpopulárnější. Pracovala s daty z momentálně nejpoužívanější hudební streamovací služby, kterou je pro rok 2020 Spotify.

Nebere ovšem v úvahu původní a orchestrální soundtracky, ale pouze písničky s licencí, takže je vlastně spíš soutěží vydavatelů, komu se podařilo odhadnout mainstreamový hudební vkus a zaplatit licenční poplatky za ty nejpopulárnější interprety.

Pokud budeme brát v úvahu pouze absolutní počet přehrání, pak je jasným vítězem Grand Theft Auto V, jehož písničky si hráči i hudební fanoušci přehráli více než 15miliardkrát. Avšak… Jeho soundtrack obsahuje s posledním patchem 537 skladeb, což je zhruba 6x tolik, co má v knihovně nejobsáhlejší hudební hra na seznamu, Rock Band 3.

OLBG proto vítěze už tak neférového žebříčku zvolilo podle trochu férovější metriky a počet přehrání vydělilo množstvím písní v daném soundtracku. A dle těchto kritérií má nejlepší hudební doprovod Metal Gear Solid V s průměrnými 143 784 383 přehráními na jednu skladbu.

Možná si z něj stejně jako já pamatujete spíš jeho původní, nelicencovaný doprovod, ale vězte, že po hře byly poschovávané kazety s klasickými hity z osmdesátých let jako Take On Me od a-ha, Friday I’m In Love od The Cure nebo Maneater od Hall & Oates.

Druhá v seznamu skončila jedna z prvních her, které využívaly licencovanou hudbu, a to Rock n‘ Roll Racing pro SNES. Soundtrack sice obsahoval jen šest písniček, ale dostaly se mezi ně instrumentální verze Paranoid od Black Sabbath či Born to be Wild od Steppenwolf, které navíc měly dost času nasbírat velký počet přehrání.

Na třetím místě je již zmíněný Rock Band 3 následovaný Guita Hero 3: Legends of Rock. Seznamem pak prostupují nejrůznější ročníky sportovních her od fotbalu přes basket po skejt. Najdete tu i otevřené městské akce s autorádii nebo i pár překvapivějších kandidátů – třeba Life is Strange se svými nezávislými kytarami nebo Alan Wake, jehož průměr nahoru významně táhne přítomnost Space Oddity od Davida Bowieho.

Pokud by vás zajímaly přímo nejposlouchanější skladby, které se objevily v nějaké hře, pak jsou jimi Bohemian Rhapsody od skupiny Queen z playlistu Rock Band 3 s více než miliardou přehrání, Africa od Toto ze soundtracku GTA: Vice City a Sweet Child o’Mine od Guns N‘ Roses z Guitar Hero 2.

Interaktivní žebříček v celé jeho kráse najdete na webu OLBG.