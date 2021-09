Nejlepší hra s hovniválem je teď zadarmo

3. 9. 2021 10:49 | Novinky | autor: Adam Homola

Nejlepší hry roku 2018? Brnkačka: Red Dead Redemption II, God of War, Spider-Man, Forza Horizon 4 a další. Z těch menších pak třeba Into the Breach, Celeste, Donut County a Yoku’s Island Express. Poslední jmenovaná se sice nikdy nedočkala takového věhlasu jako právě Into the Breach, ale právě ona je teď zadarmo a vy byste si ji rozhodně neměli nechat utéct.

Yoku’s Island Express vás postaví do role pošťáka, který je jen tak mimochodem hovnivál. Unikátního hrdiny, kterého si herní průmysl zaslouží, ale zrovna teď ho nepotřebuje. Proto se na tenhle klenot tak trochu zapomnělo a já jsem rád, že ho teď Epic tahá z rukávu a nabízí hru zadarmo. Yoku’s Island Express jsem svého času odehrál na Switchi, ale hra je dostupná i na PC a na Steamu si můžete stáhnout demo.

Demo si klidně vyzkoušejte, protože takhle zajímavou kombinaci jen tak nenajdete a kdo ví, třeba vám to navzdory jasným kvalitám sednout nemusí. Žánrově je totiž Yoku’s Island Express ještě divočejší než třeba Pyre. Zatímco v klenotu od Supergiant Games se mísí sportovní hra s adventurou, tady je kombinován pinball s plošinovkou a explorativními puzzly v tak trochu „otevřeném“ 2D světě s prvky metroidvanie. Je to divoké, stylové, krásné i kouzelné. A rozhodně by to nemělo zapadnout.

Že zrovna tenhle hovnivál je hoden vašeho času, nemusíte věřit jen mně. Můžete se podívat na Metacritic, kde se hodnocení na jednotlivých platformách pohybuje mezi 82 a 84 body ze 100. Nesmírně kladné jsou také uživatelské recenze na Steamu.

Yoku’s Island Express normálně stojí 20 eur a já bych se nebál říct, že i za tu cca pětistovku opravdu stojí. Ale když je teď hra zadarmo na Epicu? Berte!

zdroj: Archiv