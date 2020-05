Naughty Dog dnes ve 22:00 ukáže nové záběry z The Last of Us: Part 2

27. 5. 2020 17:34 | autor: Šárka Tmějová

Postapokalyptické pokračování ságy The Last of Us o přežívání v Americe zasažené houbovitou infekcí pomalu klepe na dveře. Na naší recenzi se už intenzivně pracuje, ale ještě než si ji budete moct přečíst a sami si počínaje 19. červnem The Last of Us: Part II zahrát, dopřeje nám dnes Naughty Dog novou porci záběrů z hraní.

25minutová epizoda State of Play se šéfem vývoje Neilem Druckmannem bude tentokrát primárně o hratelnosti a o pozůstatcích světa i s ním souvisejících postapokalyptických hrozbách, které ho obývají. Což mohou být mimo zombíků třeba i obyčejní lidé, kteří se v něm stejně jako Ellie jen snaží přežít.

zdroj: Naughty Dog

Jak Sony zdůrazňuje na svém blogu, v dnešním videu se nedozvíte nic o PlayStationu 5, zaměří se čistě a jen na The Last of Us, podobně jako přednedávnem u představení hratelnosti a světa Ghost of Tsushima. Uvidíme část hry, která se v dosavadních materiálech ještě neobjevila.

State of Play začíná ve 22:00 našeho času na oficiálním YouTube a Twitchi.