Nový State of Play zítra ukáže samurajskou akci Ghost of Tsushima

- Téma autor: Šárka Tmějová

Pásmo State of Play je občasníkem, kde Sony informuje o novinkách týkajících se nadcházejících titulů a exkluzivit pro PlayStation. Většinou jde o mix všeho možného, ten zítřejší ale bude něčím trochu speciální. Večerní epizoda, kterou budeme z Prahy živě komentovat, se totiž zaměří pouze na akci ve feudálním Japonsku od Sucker Punch.

Ghost of Tsushima by se tak mělo zevrubně představit zhruba v 18 minutách. Dojde na nové záběry z hraní, kde se budete moct kochat krásnou krajinou i propracovanými souboji. Sony by všechny hráče chtělo ujistit, že v zítřejším State of Play se vůbec nebude věnovat stavu PlayStation 5, ale čistě a jen tomuhle epickému příběhu v otevřeném světě pro PlayStation 4.

Epizoda videomagazínu od Sony začíná zítra ve 22 hodin našeho času a vy ji můžete sledovat spolu s námi – tedy alespoň s částí naší redakce, která bude tou dobou ještě vzhůru a nové informace o dobrodružství na japonském ostrově nadšeně hltá.

Ghost of Tsushima vychází 17. července exkluzivně pro PlayStation 4 a s českými titulky. Původně měl spatřit světlo našich konzolí už v červnu, odkud ho nicméně vystrčil odklad The Last of Us Part 2 kvůli koronaviru. Mongolská invaze tak bude muset ještě počkat.