„Na The Last of Us: Part III nesázejte,“ varuje Neil Druckmann

6. 3. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

U příležitosti blížící se premiéry druhé řady seriálové adaptace The Last of Us od HBO se jeden ze showrunnerů a zároveň kreativní ředitel herní předlohy, Neil Druckmann, vyjádřil pro magazín Variety poměrně zdráhavě ohledně potenciálního třetího dílu.

„Na tuhle otázku jsem čekal,“ odpověděl Druckmann na dotaz na The Last of Us: Part III. „Řekněme, že jediné, co můžu říct, je, že byste neměli sázet na to, že se dočkáte víc The Last of Us. Tohle může být konec,“ připravuje jedna z vůdčích figur studia Naughty Dog na eventualitu, že další pokračování postapokalyptické herní série už možná nikdy nevznikne.

The Last of Us: Part II zaznamenalo po svém vydání na PlayStation 4 v roce 2020 kritický i komerční úspěch, následovaný remasterem pro PS5 na začátku loňského roku, který se 3. dubna podívá i na PC. Na rozdíl od první řady seriálové adaptace budou tvůrci potřebovat na jeho zpracování minimálně dvě série. Vzhledem k popularitě obou her většina fanoušků víceméně do budoucna počítala s pokračováním.

Už před dvěma lety Druckmann prohlásil, že si dokáže představit, že The Last of Us: Part III jednou vyjde – ale teprve až společně se svým týmem vymyslí příběh, který by stál za odvyprávění. Neoficiální úniky nicméně tehdy naznačovaly, že by pokračování výsostné značky PlayStationu mohlo být skutečně v aktivní fázi vývoje. Objevily se dokonce i podrobnosti o možném zasazení a příběhu.

Podle všeho ale nic z toho není pravda. Kromě vyhýbavé odpovědi má Druckmann plné ruce práce s dohlížením na natáčení seriálu, ale také s Intergalactic: The Heretic Prophet. Novou sci-fi hru studia Naughty Dog, jíž opět píše scénář a vede její vývoj, odhalil na loňském udílení The Game Awards. Jestli posléze přijde řada na The Last of Us: Part III, i kvůli tomu, aby měla úspěšná seriálová adaptace příběh, kterého se bude moct v příštích letech držet, je tak doslova ve hvězdách.