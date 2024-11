Druhé řady seriálu The Last of Us se dočkáme na jaře

13. 11. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud nemůžete dospat premiéru druhé série seriálové adaptace The Last of Us, má pro vás HBO dobrou zprávu – dočkat byste se měli nejpozději za půl roku. Šéf HBO a Max Casey Bloys v programové prezentaci ohlásil, že s uvedením nové řady seriálu na motivy populární hry cílí na jaro 2025.

První řada The Last of Us z produkce HBO se těšila kritickému i komerčnímu úspěchu, kdy získala osm prestižních cen Emmy a v průměru každou z epizod zhlédlo jen ve Spojených státech amerických 32 milionů diváků. Zároveň šlo o vůbec nejsledovanější seriál v Evropě a Latinské Americe v historii celé stanice.

A co od nadcházející druhé řady The Last of Us můžete čekat? Showrunner Craig Mazin v minulosti potvrdil, že bude dějově přirozeně následovat události The Last of Us: Part II – už první řada byla herní předloze velmi věrná. Vrátí se jak Bella Ramsey v roli Ellie, tak Pedro Pascal coby Joel. V hlavních rolích se k nim připojí Kaitlyn Dever coby Abby, mezi další nováčky patří Isabela Merced jako Dina, Young Mazino v roli Jesseho a Catherine O’Hara coby zatím nespecifikovaná postava, která se v předloze neobjevila.

Mazin ale také dodal, že se jim příběh druhé hry nepodaří vměstnat do stopáže jediné série, a tak si na rozuzlení komplikovaného vztahu mezi Ellie a Abby budou muset seriáloví diváci počkat nejspíše až na řadu třetí – anebo možná dokonce i čtvrtou.

„Zřejmě se nám nepodaří odvyprávět tento příběh ani na ploše dvou dalších sérií, protože si dáváme načas a prozkoumáváme různé dějové odbočky, podobně jako jsme trochu odbíhali i v první sérii,“ tvrdí Mazin. „Cítíme, že to asi nestihneme – a pokud se lidé budou dál dívat a my budeme moct dále natáčet, bude třetí řada o poznání delší. A může se stát, že budeme potřebovat i čtvrtou řadu.“

HBO navíc potvrdila, že druhá řada bude o něco kratší než ta první – oproti devíti epizodám se dočkáme jen sedmi. „Příběh, který tentokrát vyprávíme, je mnohem složitější, víc se toho děje a je produkčně náročnější, ale přitom chceme, aby každá epizoda působila jako samostatný blockbuster. A když k němu přistupujete takhle, hledáte přirozené předěly, z čehož nám vyšlo, že přirozená přestávka přijde po sedmi epizodách,“ vysvětluje Mazin.