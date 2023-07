V The Last of Us: Part III nemá chybět Ellie ani několik nových postav

4. 7. 2023 15:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O tom, že dalším velkým projektem studia Naughty Dog je třetí díl postapokalyptické série The Last of Us, se spekuluju minimálně od konce minulého roku, kdy leaker s přezdívkou ViewerAnon, který se běžně specializuje na filmy a seriály, přišel s tím, že celek na The Last of Us: Part III už skutečně pracuje. Ostatně i samotný Neil Druckmann připustil, že si uvědomuje nadšení fanoušků ohledně případného nového dílu. Každopádně spekulace v posledních dnech opět ožívají díky článku insidera Daniela Richtmana na jeho Patreonu (děkujeme Dexerto).

V něm přináší nepotvrzené informace o zasazení a příběhu. Minimálně jedna jeho část by se měla zaměřit na skupinku přeživších, kteří žijí na okraji nespecifikovaného města ve starém viktoriánském domě fungujícím jako jejich základna. Tvůrci mají role těchto přeživších aktuálně obsazovat, čímž se Richtman k informaci dostal.

Vůdkyní této skupiny má být Val, která se musí vypořádat s ambiciózním Ezrou. Ten se snaží úlohu vedoucího od Val převzít. V tomto napjatém vztahu bude hrát velkou roli bývalý voják Mason, který si musí vybrat mezi loajalitou k Ezrovi, nebo zbytku skupiny a domu. Klíčovým protagonistou má být také Lucas, jenž si vytvoří vztah s někým dalším ze skupiny, kvůli čemuž projeví svou temnou stránku. Poslední v pětici bude mladá žena Gracie, ke které ale nebyly dostupné další detaily.

Na informace reagoval i již jednou zmíněný ViewerAnon, který uklidnil fanoušky tím, že ve hře samozřejmě nemá chybět ani Ellie. Její část příběhu má podle něho být důležitá minimálně jako ve druhém díle. Zároveň uvedl, že během letošního roku by mělo pro hru odstartovat snímání pohybu a nahrávání zvuku.

Projekt je samozřejmě teprve v začátcích (pokud se na něm vůbec skutečně pracuje), takže jednotlivé příběhové aspekty se ještě mohou proměnit. Pokud by se ale informace ukázaly jako pravdivé, stále není jasné, jak se nová skupinka přeživších napojí na příběh Ellie. Ve skutečnosti se ani neví, jak moc velkou část příběhu tato linie zabere a jestli za některou z těchto postav budou hráči i přímo hrát. Stále se může jednat o pouhou vedlejší odbočku.

Podle popisu se ovšem nabízí i případné napojení na multiplayerové Factions, které má samo o sobě nabídnout svůj vlastní příběh. Třeba se insider zmýlil a zmíněná pětice je spojená právě s tímto projektem? Nebo dokonce dojde k propojení Factions a třetího dílu?

To už jsou ale velice divoké spekulace, ostatně nic zatím nebylo oficiálně potvrzené a případné čekání na trojku bude ještě dlouhé. Rozhodně ale bude zajímavé sledovat, kam se Druckmann a jeho tým vydají tentokrát.