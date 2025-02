Seriálová Abby nebude tak svalnatá jako v The Last of Us 2. Neil Druckmann vysvětlil proč

6. 2. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející druhá řada seriálové adaptace The Last of Us bude mít stejně jako herní předloha novou protagonistku, herečka Kaitlyn Dever se ale oproti virtuální Abby bude značně lišit. Zejména tedy tělesnou konstitucí.

Šéf studia Naughty Dog a showrunner Neil Druckmann vysvětlil, proč podle něj není pro příběh nutné, aby byla Abby nařachaná jako její herní předobraz. „Měli bychom problém najít někoho tak dobrého jako Kaitlyn, kdo by tuhle roli zahrál. Ve hře musíte hrát za obě (Ellie i Abby) a potřebovali jsme, aby se za ně hrálo jinak. Aby Ellie působila menší a obratnější, kdežto Abby měla připomínala spíše Joela v tom, jak je surová, jak zvládá fyzickou převahu,“ popisuje Druckmann pro magazín Entertainment Weekly.

„A to v seriálové verzi příběhu nehraje tak velkou roli, není tu tolik násilné akce. Je to spíše o dramatu,“ dodává. „Neříkám, že tam není žádná akce, ale máme trochu jiné priority a přístup.“

Druckmanna doplnil druhý showrunner, Craig Mazin: „Osobně si myslím, že máme úžasnou příležitost se ponořit do někoho, kdo je možná fyzicky zranitelnější než Abby ve hře, ale jehož duch je silnější. A pak otázka zní: ‚Odkud se bere její ohromující síla a jak se projevuje? To je něco, co prozkoumáme.“

zdroj: HBO

Postava Abby byla v rámci herní předlohy zdrojem značných kontroverzí, kdy si svůj vztek na činy virtuální postavy část hráčů vybíjela obtěžováním a vyhrůžkami zaměstnancům Naughty Dogu, včetně Druckmanna či Abbyiny dabérky Laury Bailey a její rodiny. HBO tak Kaitlyn Dever v rámci natáčení preventivně poskytlo zvýšenou ochranu.

Druhá řada seriálu The Last of Us zatím nemá stanovené přesné datum premiéry, na streamovací službu Max má dorazit letos v dubnu. Chystaných sedm epizod nepokryje kompletní děj The Last of Us: Part II, počítá se tak i s dalšími sériemi.

zdroj: Max