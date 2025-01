Druhá série The Last of Us novým trailerem láká na dubnovou premiéru

8. 1. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Seriál z produkce HBO na motivy The Last of Us se své druhé řady dočká letos v dubnu. Oznámení data premiéry doprovodil nový trailer, který na technologickém veletrhu CES 2025 uvedl autor herní předlohy Neil Druckmann. Děj druhé série bude úzce následovat události The Last of Us: Part II, která taktéž v dubnu vychází v remasterované verzi na PC.

V minutové upoutávce se opět objevuje Pedro Pascal a Bella Ramsey coby Joel a Ellie, stejně jako si lépe můžete prohlédnout Kaitlyn Dever v roli Abby a Isabelu Merced jako Dinu. V sestřihu se objevují scény, které jsme už mohli vidět v teaseru, ale také pár nových záběrů – Serafiti, Abby v nemocnici, odkud Joel zachránil Ellie, která pro změnu na někoho míří zbraní. Zřejmě tak nebudeme ochuzení o epizodu s Norou v nemocnici v Seattlu, již hráči předlohy řadí k jedné z nejnepříjemnějších scén z celého pokračování.

Druhá řada seriálového The Last of Us má sedm epizod, přičemž, jak opakovaně zdůraznil showrunner Craig Mazin, neobsáhne kompletní děj druhé hry. Rovnou se tak počítá i s třetí řadou, potenciálně možná i se čtvrtou. Za zmínku stojí, že studio Naughty Dog chystá i herní pokračování, a dost možná tak HBO časem získá další zdrojový materiál ke zfilmování.

První sérii The Last of Us můžete už teď zhlédnout na streamovací službě Max, druhou v dubnu najdete rovněž tam.