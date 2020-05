Na hladině se objevuje ploutev krvelačného žraloka. Maneater zaútočí v pátek

PC PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Novinky autor: Patrik Hajda

Akční RPG v otevřeném světě? Eh, nuda, co tam máš dál? Mno, ten svět z valné většiny tvoří voda. Hm, lepší. Ale může to kdy překonat Subnauticu? To záleží na úhlu pohledu. Jakém úhlu pohledu? Jestli jsi radši lovec, nebo štvaná zvěř. Tak jistěže lovec, ale to už tu bylo tolikrát… Vážně? Kdy naposledy jsi byl žralok s maniakálními sklony vyžívající se v lidském krveprolití? Cože, to nikdy! Tak to se připrav na pátek, kámo.