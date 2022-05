MMO The Day Before, jedna z nejočekávanějších her vůbec, se odkládá

6. 5. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Začátkem minulého roku se představilo MMO The Day Before, které na první pohled vypadalo jako The Division říznuté Days Gone. Vidět jsme mohli velký otevřený svět, hledání zásob, střílení nemrtvých a jízda v autech, která místy připomíná dokonce bahenní trápení ze SnowRunneru.

Na to všechno The Day Before nalákalo miliony hráčů, kteří zrovna z této hry udělali nejžádanější titul na Steamu. Počet jejích wishlistů překonal i hry jako Starfield, Frostpunk 2, Stalker 2: Heart of Chernobyl či Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Původně jsme se do postapokalyptického světa měli vydat již 21. června, ale tvůrci si na poslední chvíli rozmysleli jednu poměrně zásadní věc – engine. Zničehonic si usmysleli, že bude lepší použít sílu nového Unreal Enginu 5, takže teď celou hru, která i před změnou vypadala opravdu dobře, předělávají.

To si samozřejmě vyžádá nějaký čas, a tak dostáváme nové datum vydání připadající na 1. březen roku 2023. Tehdy hra vyjde na počítačích, přičemž konzolové verze zatím nejsou přislíbené.